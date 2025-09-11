menu hamburguer
Vasco tem retrospecto equilibrado contra o Botafogo no Nilton Santos

Equipes disputam uma vaga na semifinal nesta quinta-feira (11)

Fernando Diniz comemora vitória do Vasco contra o Sport (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
11/09/2025
05:00
Na noite desta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), o Vasco da Gama entra em campo no Estádio Nilton Santos para enfrentar o Botafogo, em partida que definirá um dos semifinalistas da Copa do Brasil 2025. O confronto de volta promete emoções fortes, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em São Januário.

No primeiro duelo, o Botafogo abriu o placar logo nos minutos iniciais com Arthur Cabral, mas o Vasco reagiu bem, dominou boa parte do jogo, empatou com Jair e criou as melhores oportunidades. Agora, o Cruz-Maltino precisa manter o bom desempenho apresentado na ida e buscar uma vitória fora de casa para seguir vivo na competição.

Com o empate, não há vantagem para nenhum dos lados. Em caso de nova igualdade no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. Uma vitória simples garante a classificação direta à semifinal.

Histórico no Nilton Santos

O Vasco possui um retrospecto levemente desfavorável no Estádio Nilton Santos. A partida desta quinta-feira marcará o 71º jogo do Gigante da Colina no local e, em caso de vitória, o clube poderá equilibrar o histórico de confrontos no estádio, reduzindo ainda mais a diferença entre vitórias e derrotas.

  • 26 vitórias
  • 17 empates
  • 27 derrotas
  • 45% de aproveitamento

Kaio Pantaleão e Coutinho no duelo entre Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Kaio Pantaleão e Coutinho no duelo entre Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Expectativa de casa cheia

Pela primeira vez em 2025, a torcida alvinegra esgotou todos os ingressos disponíveis, e a expectativa é de que o confronto de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil registre o maior público do ano no estádio, já que os ingressos para a torcida visitante — destinados ao Vasco — também foram totalmente vendidos.

