imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Botafogo x Vasco: Veja quais reforços estão regularizados para o duelo na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11) por uma vaga na semfinal da Copa do Brasil

Neto e Carlos Cuesta
Neto, goleiro do Botafogo, e Carlos Cuesta, zagueiro do Vasco
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
10:39
  • Mais Notícias

Após empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, Botafogo e Vasco voltam a se encontrar em mais um clássico decisivo pela Copa do Brasil, e ambos os clubes chegam com reforços importantes no elenco. No entanto, nem todos os novos contratados estão aptos para entrar em campo nesta fase da competição.



O Vasco da Gama se movimentou bastante no mercado e trouxe seis reforços para a sequência da temporada. Foram contratados:

  1. Thiago Mendes (volante);
  2. Andrés Gómez (atacante);
  3. Carlos Cuesta (zagueiro);
  4. Robert Renan (zagueiro);
  5. Matheus França (meia);
  6. Cauan Barros (volante) — teve empréstimo junto ao América-MG antecipado.

Dentre esses, apenas o zagueiro colombiano Carlos Cuesta não poderá atuar contra o Botafogo. Isso porque sua chegada ao clube ocorreu após o fim do prazo de inscrições para esta fase da Copa do Brasil. Todos os demais estão regularizados e à disposição do técnico Fernando Diniz.

Vasco Carlos Cuesta
Carlos Cuesta posa com camisa do Vasco (Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama)

O Glorioso, que já tinha se reforçado na janela pré-Mundial de Clubes também contratou novos nomes para o seu elenco:

  1. Neto (goleiro)
  2. Gabriel Bahia (zagueiro)
  3. Cuiabano (lateral-esquerdo)
  4. Jordan Barrera (meia) — está lesionado
  5. Chris Ramos (atacante)

Além do colombiano Jordan Barrera que está fora por lesão, o lateral Cuiabano também está fora do clássico. O jogador foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e em seguida emprestado ao Botafogo. No entanto, como sua rescisão contratual com o clube anterior foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, foi necessário realizar uma nova inscrição. Como o prazo para registro na Copa do Brasil já havia se encerrado, ele ficou fora da lista.

Vale lembrar que Cuiabano já atuou pelo Botafogo em duas partidas da Copa do Brasil, mas com a mudança contratual, a nova inscrição se tornou obrigatória para mantê-lo regularizado na competição.

Cuiabano assumiu a histórica camisa 6 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Cuiabano assumiu a histórica camisa 6 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

E se avançarem?

A boa notícia para os torcedores é que, caso avancem de fase, Botafogo poderá contar com Cuiabano e Vasco terá à disposição Carlos Cuesta nas quartas de final da Copa do Brasil. Ambos estarão aptos a jogar a próxima fase, uma vez que novos registros poderão ser realizados.

circulo com pontos dentroTudo sobre

