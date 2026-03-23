Pedrinho analisa saída de Diniz e chegada de Renato ao Vasco: 'Cada um com seus conceitos'

O presidente do Vasco, Pedrinho, comentou pela primeira vez de forma mais detalhada a saída de Fernando Diniz e a chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico da equipe. As declarações foram dadas após o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o Paysandu como adversário do Cruz-Maltino na 5ª fase da competição.

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Pedrinho começou rebatendo especulações sobre uma suposta busca extensa por treinadores no mercado antes da escolha por Renato. Segundo ele, muitas informações divulgadas não refletem a realidade interna do clube.

— O Vasco não sondou diversos nomes no mercado. As pessoas vão pegando vários nomes e imaginando que o clube está em busca, mas não tem como eu, como presidente, ou o Admar, como executivo, virmos a público toda hora para desmentir — explicou.

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Ao falar sobre Fernando Diniz, o dirigente fez questão de demonstrar respeito e admiração, apesar da decisão pela mudança no comando técnico. Pedrinho destacou a relação construída e elogiou o trabalho do treinador.

— Com relação ao Diniz, eu só tenho que agradecer. Minha admiração pelo trabalho continua, pela pessoa também. É um cara extremamente inteligente, de uma capacidade enorme. Chegou um momento em que eu precisava tomar a decisão. Dói, porque é alguém de quem eu admiro as ideias e o conceito de futebol. Foi um dos melhores treinadores com quem tive a chance de conviver — afirmou.

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Fernando Diniz durante partida entre Vasco e Bahia (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

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Já sobre Renato Gaúcho, o presidente ressaltou características diferentes em relação ao antecessor, destacando a experiência, o perfil vencedor e a capacidade de gerar impacto imediato no ambiente do clube.

— O Renato é um cara especial por tudo: pela forma de trabalhar, como conduz o dia a dia, como pensa o futebol. Agora, mais próximo, tenho ainda mais conhecimento disso. É um cara vitorioso. Cada um tem seus conceitos, suas qualidades, e o resultado do Renato costuma ser imediato. Ele traz uma sintonia com a torcida, e isso é importante para os atletas — analisou.

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