STJD toma nova decisão sobre punição de Thiago Mendes, do Vasco
Julgamento foi realizado em Fortaleza-CE
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Em novo julgamento realizado nesta quinta-feira (7), o STJD (Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva) manteve, por unanimidade, a absolvição de Thiago Mendes, volante do Vasco que estava em julgamento após críticas públicas à arbitragem do Campeonato Brasileiro. A 3ª Comissão Disciplinar do STJD optou pela absolvição, entendendo que as declarações não configuraram infração passível de penalidade.
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Assim, o jogador fica disponível para o duelo contra o Athletico Paranaense, neste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada em São Januário.
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Na semana passada, o jogador havia sido julgado e absolvido das acusações por três votos a dois, ficando disponível para o duelo contra o Flamengo. Thiago Mendes havia criticado a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda na derrota do Vasco para o Corinthians, levantando questionamentos sobre possíveis influências da pressão da torcida nas decisões durante o confronto.
— O árbitro apitou bastante para o Corinthians, não sei se era a pressão da torcida contra ele. Infelizmente, é o futebol. Quando a pressão é grande para eles, eles apitam para o time da casa - disse o volante do Vasco após a partida.
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Thiago Mendes foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. Caso fosse punido, o atleta poderia pegar uma suspensão de até seis partidas, mas acabou não recebendo nenhuma retaliação.
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Vasco multado por atraso
Apesar da absolvição do jogador, o Vasco não escapou de punição no mesmo julgamento. O clube carioca foi multado em R$ 3 mil com base no artigo 206 do CBJD, que prevê sanções para atraso no reinício das partidas. A decisão também foi tomada pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, que considerou comprovada a infração cometida pelo clube durante o confronto contra o Corinthians.
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