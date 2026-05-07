menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Gol de Matheus França em vitória do Vasco encerra jejum maior que um ano

Atacante retorna ao Crystal Palace no final de junho

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/05/2026
10:30
Matheus França marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)
imagem cameraMatheus França marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na vitória sobre o Audax Italiano, nesta quarta-feira (6), Matheus França marcou seu primeiro gol pelo Vasco. O atacante entrou no intervalo, na vaga de JP, após um primeiro tempo abaixo da equipe vascaína, e participou diretamente da reação.

continua após a publicidade

➡️ Vasco vai se classificar na Sul-Americana? Simule os jogos da competição continental!

O gol encerrou um jejum de 399 dias sem marcar. A última vez que Matheus França balançou as redes foi no dia 2 de abril de 2025, no empate por 1 a 1 entre Crystal Palace e Southampton pela Premier League. Este gol também foi o único do atacante com a camisa do Crystal Palace.

Matheus França em fim de contrato

Quando o empréstimo de Matheus França ao Vasco terminar, no fim de junho, o atacante retornará ao Crystal Palace. Sem cláusula de compra prevista em contrato, o jogador está vivendo seus últimos momentos com a camisa cruz-maltina.

continua após a publicidade

🔥Aposte nos próximos jogos do Vasco! Clique aqui para saber + detalhes
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Atuações pelo Vasco

Contratado como aposta para recuperar o futebol que o levou do Flamengo ao Crystal Palace, Matheus França nunca conseguiu convencer o torcedor vascaíno. Sem sequência, espaço reduzido e atuações apagadas, o atacante passou grande parte da passagem distante de qualquer protagonismo.

continua após a publicidade

Inclusive, ele não entrava em campo desde o duelo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, no fim de abril. Em 2026, soma apenas 223 minutos jogados, distribuídos em sete partidas nas quais foi utilizado.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o novo canal do Lance!Vasco

Spinelli, Matheus França e Nuno Moreira comemoram gol de empate do Vasco (Foto: Raul Bravo/AFP)
Spinelli, Matheus França e Nuno Moreira comemoram gol de empate do Vasco (Foto: Raul Bravo/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias