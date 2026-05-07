Gol de Matheus França em vitória do Vasco encerra jejum maior que um ano

Na vitória sobre o Audax Italiano, nesta quarta-feira (6), Matheus França marcou seu primeiro gol pelo Vasco. O atacante entrou no intervalo, na vaga de JP, após um primeiro tempo abaixo da equipe vascaína, e participou diretamente da reação.

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O gol encerrou um jejum de 399 dias sem marcar. A última vez que Matheus França balançou as redes foi no dia 2 de abril de 2025, no empate por 1 a 1 entre Crystal Palace e Southampton pela Premier League. Este gol também foi o único do atacante com a camisa do Crystal Palace.

Matheus França em fim de contrato

Quando o empréstimo de Matheus França ao Vasco terminar, no fim de junho, o atacante retornará ao Crystal Palace. Sem cláusula de compra prevista em contrato, o jogador está vivendo seus últimos momentos com a camisa cruz-maltina.

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Atuações pelo Vasco

Contratado como aposta para recuperar o futebol que o levou do Flamengo ao Crystal Palace, Matheus França nunca conseguiu convencer o torcedor vascaíno. Sem sequência, espaço reduzido e atuações apagadas, o atacante passou grande parte da passagem distante de qualquer protagonismo.

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Inclusive, ele não entrava em campo desde o duelo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, no fim de abril. Em 2026, soma apenas 223 minutos jogados, distribuídos em sete partidas nas quais foi utilizado.

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