Renato Gaúcho dá nova cara ao Vasco e supera início de Fernando Diniz

A vitória de virada sobre o Audax Italiano, nesta quarta-feira (6), em São Januário, marcou o 15º jogo de Renato Gaúcho no comando do Vasco. Mesmo suspenso por punição da CONMEBOL e impossibilitado de estar à beira do campo, Renato alcançou um recorte que já permite uma análise mais consistente sobre o impacto de seu trabalho.

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Os números mostram um Vasco mais competitivo, eficiente e equilibrado em comparação ao início da passagem de Fernando Diniz pelo clube em 2025. Em 15 partidas, Renato soma sete vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, alcançando 57,8% de aproveitamento. No mesmo período, sob o comando de Diniz, o Vasco havia vencido apenas quatro vezes, empatado cinco e perdido seis jogos, com aproveitamento de 37,8%.

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Renato Gaúcho aplaude torcida do Vasco no Maracanã após empate com Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Embora tenha menos posse de bola — 51,8% contra 57,1% na era Diniz —, o Vasco de Renato demonstra maior objetividade ofensiva e eficiência nas oportunidades criadas. A equipe marcou 25 gols em 15 jogos, média de 1,7 por partida, enquanto o time de Diniz havia anotado 19 gols, com média de 1,3.

O dado das grandes chances reforça essa percepção. Sob Renato, o Vasco criou 37 oportunidades claras e converteu 46% delas em gol. Com Diniz, foram 29 grandes chances e aproveitamento de 38%. A equipe atual produz mais e finaliza melhor, evidenciando um modelo menos apoiado no controle da posse e mais focado em agressividade vertical e transições rápidas.

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Defensivamente, os números também apontam ligeira evolução. O Vasco sofreu 18 gols com Renato, contra 20 no início do trabalho de Diniz. A média defensiva caiu de 1,3 para 1,2 gol sofrido por partida. Apesar disso, ambos os treinadores têm o mesmo número de jogos sem sofrer gols: apenas três em 15 partidas, índice de 20%.

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Renato Gaúcho x Fernando Diniz: quem teve melhor início no Vasco?

Vasco desde a chegada de Renato Gaúcho

7V | 5E | 3D

57.8% de aproveitamento

25 gols marcados (1.7 por jogo)

18 gols sofridos (1.2 por jogo)

3 jogos sem sofrer gol (20%)

37 grandes chances - 46% de conversão

51.8% de posse de bola

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Vasco nos primeiros 15 jogos de Fernando Diniz (2025)

4V | 5E | 6D

37.8% de aproveitamento

19 gols marcados (1.3 por jogo)

20 gols sofridos (1.3 por jogo)

3 jogos sem sofrer gol (20%)

29 grandes chances - 38% de conversão

57.1% de posse de bola