Vasco firma contrato de formação com joia patrocinada pela Nike

O Vasco da Gama oficializou nesta semana o contrato de formação do meia Vinicius Catani, uma das principais promessas da categoria Sub-14. O movimento representa mais um passo importante no projeto de desenvolvimento das categorias de base do clube, que há anos vem revelando talentos para o futebol brasileiro.

O jovem, natural de Uberlândia (MG), nasceu em 11 de janeiro de 2011 e chegou ao Cruzmaltino em 2019. Desde então, acumula destaque tanto nos campos quanto nas redes sociais, onde já soma mais de 276 mil seguidores no Instagram. A popularidade começou cedo: ainda criança, seus vídeos viralizaram mostrando habilidade, controle de bola e ousadia incomuns para sua idade.

Vinicius também é patrocinado pela Nike desde agosto de 2022, quando tinha apenas 11 anos — um reconhecimento raro para atletas tão jovens.

Uma trajetória promissora no Vasco

A estreia de Vinicius Catani com a camisa vascaína aconteceu em 15 de outubro de 2019, pelo Sub-8, no Carioquinha, em duelo disputado no antigo CT de Itaguaí. Na época, mesmo atuando em categorias iniciais, já chamava atenção pela velocidade, mudança rápida de direção e competência nas tomadas de decisão — qualidades lapidadas desde os tempos no futsal.

Em 2026, Vinicius completará sete temporadas no Gigante da Colina, consolidando-se como uma das apostas do clube para o futuro.

Vinicius Catani em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Mensagem especial de craque do Chelsea

O talento promissor de Vinicius também tem atraído olhares de grandes nomes do futebol. Após marcar um golaço pelo Chelsea contra o Barcelona na Champions League, o atacante Estêvão, destaque da Seleção Brasileira, enviou uma mensagem emocionante ao jovem vascaíno pelas redes sociais.

No texto, Estêvão incentiva o garoto a manter sua essência dentro de campo:

- Irmãozinho, continua ousado do jeito que você é, não deixa ninguém roubar isso de você. Nós somos o futebol brasileiro: alegre, feliz, ousado. O futuro brasileiro depende da gente. Continue assim, que Deus te abençoe sempre. Conta comigo sempre que precisar.

Estêvão manda recado para Vinícius Catani (Foto: Reprodução/Instagram)

O gesto foi muito celebrado entre torcedores, que viram na atitude do craque um exemplo de união e valorização das novas gerações do futebol nacional.

