menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Vasco x Fluminense: vendas abrem nesta segunda-feira (1) para semi da Copa do Brasil

Clássico decisivo será em 11 e 14 de dezembro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
21:14
Torcida do Flumiense no Maracanã
imagem cameraTorcida do Flumiense no Maracanã (Foto: Marina Garcia/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou as informações de venda de ingresso para o confronto contra o Vasco pela ida semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. A torcida tricolor poderá adquirir as entradas a partir das 18h desta segunda-feira (1/12).

continua após a publicidade

Como a decisão será de mando vascaíno, as vendas acontecerão exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com. Ainda assim, os sócios do Flu terão desconto de 50% no ingressos, independente do plano.

➡️ Fluminense fará nova investida para contratar zagueiro Nino, atualmente no Zenit

Mais informações sobre ingressos para Vasco x Fluminense

As vendas começam às 18h desta segunda e duram até às 20h45 do dia do jogo (11/12) - exceto o resgate de gratuidades, que encerra às 17h de sexta-feira (5/12). Para o duelo, não haverá comercialização em pontos de venda e bilheterias.

continua após a publicidade

Para acessar o estádio, todos os torcedores deverão realizar o cadastro da biometria facial em fluminense.bepass.com.br. Aqueles que já possuirem, não precisam fazer novamente.

O resgate de gratuidades para menores de 12 anos e idosos deve ser feita através do site da Eleven Tickets (disponibilizado acima). Após o cadastro na plataforma e da biometria facial, basta selecionar o setor desejado e o tipo de gratuidade. No caso de crianças menores, o adulto responsável já deve ter adquirido seu ingresso para o mesmo setor. Em seguida, deve-se acessar o carrinho de compras e clicar em "vincular portador", preenchendo com os dados da criança ou do idoso. No dia do jogo, devem levar seus documentos oficiais comprobatórios do benefício.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Valores dos ingressos

Setor Sul (Torcida do Fluminense)

  • Inteira - R$ 180
  • Meia-entrada - R$ 90
  • Sócios - R$ 90

Setor Leste Superior (Setor Misto)

  • Inteira - R$ 240
  • Meia-entrada - R$ 120
  • Sócios - R$ 120

Setor Leste Inferior (Setor Misto)

  • Inteira - R$ 300
  • Meia-entrada - R$ 150
  • Sócios - R$ 150

Setor Maracanã Mais (Setor Misto)

  • Inteira - R$ 1.200
  • Meia-entrada - R$ 637,50

Fluminense na Copa do Brasil

Depois de eliminar o Bahia com 2 a 1 no agregado, o Fluminense terá dois clássicos contra o Vasco pela frente. O primeiro, no dia 11 de dezembro, às 20h, de mando vascaíno no Maracanã. Já o segundo, de mando tricolor, também será na casa do Flu, no dia 14, às 20h30. O vencedor vai à final para enfrentar Corinthians ou Cruzeiro.

Thiago Silva comemora seu gol pelo Fluminense diante do Bahia na Copa do Brasil
Thiago Silva comemora seu gol pelo Fluminense diante do Bahia na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias