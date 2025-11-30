Vasco x Fluminense: vendas abrem nesta segunda-feira (1) para semi da Copa do Brasil
Clássico decisivo será em 11 e 14 de dezembro
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense divulgou as informações de venda de ingresso para o confronto contra o Vasco pela ida semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. A torcida tricolor poderá adquirir as entradas a partir das 18h desta segunda-feira (1/12).
Técnico do Osasco reclama de inundação em ginásio do Fluminense
Mais Esportes
Fluminense fará nova investida para contratar zagueiro Nino, atualmente no Zenit
Fluminense
Mattheus Montenegro é eleito presidente do Fluminense até 2028
Fluminense
Como a decisão será de mando vascaíno, as vendas acontecerão exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com. Ainda assim, os sócios do Flu terão desconto de 50% no ingressos, independente do plano.
➡️ Fluminense fará nova investida para contratar zagueiro Nino, atualmente no Zenit
Mais informações sobre ingressos para Vasco x Fluminense
As vendas começam às 18h desta segunda e duram até às 20h45 do dia do jogo (11/12) - exceto o resgate de gratuidades, que encerra às 17h de sexta-feira (5/12). Para o duelo, não haverá comercialização em pontos de venda e bilheterias.
Para acessar o estádio, todos os torcedores deverão realizar o cadastro da biometria facial em fluminense.bepass.com.br. Aqueles que já possuirem, não precisam fazer novamente.
O resgate de gratuidades para menores de 12 anos e idosos deve ser feita através do site da Eleven Tickets (disponibilizado acima). Após o cadastro na plataforma e da biometria facial, basta selecionar o setor desejado e o tipo de gratuidade. No caso de crianças menores, o adulto responsável já deve ter adquirido seu ingresso para o mesmo setor. Em seguida, deve-se acessar o carrinho de compras e clicar em "vincular portador", preenchendo com os dados da criança ou do idoso. No dia do jogo, devem levar seus documentos oficiais comprobatórios do benefício.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Valores dos ingressos
Setor Sul (Torcida do Fluminense)
- Inteira - R$ 180
- Meia-entrada - R$ 90
- Sócios - R$ 90
Setor Leste Superior (Setor Misto)
- Inteira - R$ 240
- Meia-entrada - R$ 120
- Sócios - R$ 120
Setor Leste Inferior (Setor Misto)
- Inteira - R$ 300
- Meia-entrada - R$ 150
- Sócios - R$ 150
Setor Maracanã Mais (Setor Misto)
- Inteira - R$ 1.200
- Meia-entrada - R$ 637,50
Fluminense na Copa do Brasil
Depois de eliminar o Bahia com 2 a 1 no agregado, o Fluminense terá dois clássicos contra o Vasco pela frente. O primeiro, no dia 11 de dezembro, às 20h, de mando vascaíno no Maracanã. Já o segundo, de mando tricolor, também será na casa do Flu, no dia 14, às 20h30. O vencedor vai à final para enfrentar Corinthians ou Cruzeiro.
- Matéria
- Mais Notícias