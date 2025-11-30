O Fluminense divulgou as informações de venda de ingresso para o confronto contra o Vasco pela ida semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. A torcida tricolor poderá adquirir as entradas a partir das 18h desta segunda-feira (1/12).

Como a decisão será de mando vascaíno, as vendas acontecerão exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com. Ainda assim, os sócios do Flu terão desconto de 50% no ingressos, independente do plano.

Mais informações sobre ingressos para Vasco x Fluminense

As vendas começam às 18h desta segunda e duram até às 20h45 do dia do jogo (11/12) - exceto o resgate de gratuidades, que encerra às 17h de sexta-feira (5/12). Para o duelo, não haverá comercialização em pontos de venda e bilheterias.

Para acessar o estádio, todos os torcedores deverão realizar o cadastro da biometria facial em fluminense.bepass.com.br. Aqueles que já possuirem, não precisam fazer novamente.

O resgate de gratuidades para menores de 12 anos e idosos deve ser feita através do site da Eleven Tickets (disponibilizado acima). Após o cadastro na plataforma e da biometria facial, basta selecionar o setor desejado e o tipo de gratuidade. No caso de crianças menores, o adulto responsável já deve ter adquirido seu ingresso para o mesmo setor. Em seguida, deve-se acessar o carrinho de compras e clicar em "vincular portador", preenchendo com os dados da criança ou do idoso. No dia do jogo, devem levar seus documentos oficiais comprobatórios do benefício.

Valores dos ingressos

Setor Sul (Torcida do Fluminense)

Inteira - R$ 180

Meia-entrada - R$ 90

Sócios - R$ 90

Setor Leste Superior (Setor Misto)

Inteira - R$ 240

Meia-entrada - R$ 120

Sócios - R$ 120

Setor Leste Inferior (Setor Misto)

Inteira - R$ 300

Meia-entrada - R$ 150

Sócios - R$ 150

Setor Maracanã Mais (Setor Misto)

Inteira - R$ 1.200

Meia-entrada - R$ 637,50

Fluminense na Copa do Brasil

Depois de eliminar o Bahia com 2 a 1 no agregado, o Fluminense terá dois clássicos contra o Vasco pela frente. O primeiro, no dia 11 de dezembro, às 20h, de mando vascaíno no Maracanã. Já o segundo, de mando tricolor, também será na casa do Flu, no dia 14, às 20h30. O vencedor vai à final para enfrentar Corinthians ou Cruzeiro.