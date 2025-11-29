Renata Fan faz forte desabafo após goleada do Vasco contra o Inter: 'Patético'
Colorado segue lutando contra o rebaixamento no Brasileirão
Vivendo um momento turbulento na temporada, o Inter foi atropelado pelo Vasco em São Januário e sofreu uma goleada por 5 a 1, nesta sexta-feira (28). Após a partida, a apresentadora Renata Fan, torcedora declarada da equipe gaúcha, usou as redes sociais para fazer um forte discurso sobre a situação do Colorado em 2025.
Restando apenas duas rodadas até o fim do Brasileirão, o Inter depende apenas de si para escapar do rebaixamento, mas se complicou nesta reta final. Com a goleada sofrida, a equipe foi alcançada pelo Santos, que derrotou o Sport na Vila Belmiro, e corre o risco de terminar a rodada na zona da degola, caso o Vitória derrote o Mirassol neste sábado (29).
Segundo Renata Fan, a goleada sofrida para o Vasco foi muito além da normalidade. Na visão da apresentadora do programa "Jogo Aberto", o resultado foi um reflexo dos problemas extracampo que o Internacional vem sofrendo nesta temporada. Antes de finalizar, a ilustre Colorada se mostrou envergonhada com o vexame da equipe e reforçou que esta é uma sexta-feira para ser esquecida. Veja na publicação abaixo.
- Bom pessoal, eu to aqui pensando como é possível amar um time com tanta devoção, com paixão, com loucura e simplesmente não há nada de retribuição. O que aconteceu hoje em São Januário foi muito além da normalidade porque o Inter vem mal no campeonato, já tomou algumas goleadas, vem passando vergonha há algum tempo, mal gerido, mal organizado, com vários problemas extracampo e dentro de campo se esfarelou. É uma pena porque o ano vai acabar mal, não só pelo risco de cair para a Série B, mas a falta de coragem, a falta de atitude, é um time completamente sem confiança, que não consegue se coordenar dentro de campo - disse antes de completar.
- Começou a temporada com o título gaúcho, deu uma sobrevida na Libertadores pegando um grupo difícil e simplesmente acabou o espírito coletivo da equipe, não há hoje uma reação dentro e fora de campo. Nem acho que a culpa é da dupla que treinar o Inter, mas sim de quem montou uma equipe que foi ruindo aos poucos. Estou muito envergonhada, com muita raiva e nervosismo, decepção já faz tempo, e o Inter hoje é um time que não existe. É uma pena que tenha passado esse vexame com chuva, com espera, com tudo. Que vergonha, é uma sexta-feira para ser esquecida, patético, ridículo… O Inter é horroroso, que vergonha - finalizou a apresentadora do programa Jogo Aberto, da Band.
Como foi a goleada do Vasco contra o Inter?
Texto por: Pedro Cobalea
O reencontro de Ramón Díaz com São Januário — ele agora no comando do Inter — teve o "carinho" imediato da arquibancada vascaína, fruto do fim conturbado de sua passagem pelo clube e das declarações após sua saída. E antes mesmo que o técnico pudesse se acomodar no banco, o Vasco já abria o placar. Logo aos dois minutos, Andrés Gómez tomou a bola de Aguirre pela esquerda, avançou com facilidade e soltou um chute no ângulo, sem qualquer chance para Rochet. O Inter até tentou reagir, mas a noite mostrava desde cedo de que lado estaria: aos nove, Paulo Henrique achou Rayan com espaço, e o camisa 77 bateu com categoria no canto. Era o décimo gol que o Colorado sofria antes dos dez minutos em 2024 — um retrato fiel da temporada turbulenta.
Com um time abalado em campo após o 2 a 0 rápido, Ramón tentou reagir aos 14 minutos com uma mudança: tirou Aguirre e lançou o atacante Ricardo Mathias. O lateral deixou o campo em lágrimas, enquanto o Vasco, impiedoso, mantinha o ritmo. Coutinho quase ampliou em chute no travessão, e a chuva — que chegaria com força pouco depois — já começava a fazer do jogo um duelo de imposição física. Nos minutos finais da primeira etapa, o Inter encontrou um respiro. Após cruzamento de Alan Rodríguez e confusão na área, Ricardo Mathias aproveitou a sobra e descontou no último lance.
No intervalo, o temporal apertou. A água caía em torrentes e adiou o reinício da partida por cerca de uma hora e meia. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima chegou a ir ao gramado avaliar as condições, mas precisou recuar ao vestiário até que o campo drenasse o suficiente. Quando a bola voltou a rolar, com mais de uma hora e meia de atraso, o Vasco tratou de acabar com qualquer esperança colorada. Aos cinco minutos da etapa final, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou para Rayan empurrar para o gol. O VAR recomendou revisão por possível falta na origem da jogada, mas o lance foi confirmado.
Com o jogo controlado, o Vasco não tirou o pé. Em cobrança de escanteio, Barros ganhou no alto, Rochet defendeu parcialmente e o próprio volante completou no rebote: 4 a 1. Pouco depois, Paulo Henrique serviu Nuno Moreira na direita; o meia finalizou, e a bola entrou com a colaboração do goleiro colorado, completando a goleada.
Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência dura de cinco derrotas consecutivas e respira aliviado na 10ª posição. Já o Internacional, com 41 pontos e um futebol preocupante, volta ao sul encarando a realidade: a zona de rebaixamento deixou de ser ameaça distante e virou vizinha incômoda. Na noite encharcada de São Januário, só um lado encontrou luz. O outro saiu ainda mais afogado em suas próprias incertezas.
