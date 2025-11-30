Vasco reage com goleada e dá resposta à altura do rival antes da semifinal da Copa do Brasil

O Vasco apresentou a resposta que seu torcedor aguardava. Um dia depois de o Fluminense aplicar 6 a 0 no São Paulo e chegar embalado para a semifinal da Copa do Brasil, o Cruzmaltino goleou o Internacional por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, encerrando a sequência de cinco derrotas consecutivas e reencontrando um desempenho dominante desde o primeiro minuto.

Enquanto o Tricolor vive seu melhor momento sob o comando de Luis Zubeldía — já são cinco partidas sem perder — o Vasco carregava insegurança após atuações ruins diante de Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. A pressão era grande, especialmente às vésperas do confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, marcado para o dia 11 de dezembro. A atuação contundente diante do Inter devolveu a confiança ao elenco e reacendeu o clima de otimismo em São Januário.

Após a goleada, o técnico Fernando Diniz destacou o trabalho emocional feito com o elenco e rebateu críticas sobre sua situação no comando da equipe.

- Era um jogo muito importante, soubemos decidir. Tudo que aconteceu nessas cinco derrotas, até brinquei com os caras, um gol para cada derrota. Foram cinco derrotas consecutivas - afirmou.

Rayan em campo pelo Vasco na partida contra o Inter (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS ) Zimel Press/Zimel Press

Antes do primeiro encontro entre as equipes no Maracanã, ambos os clubes terão compromissos pelo Brasileirão. O Vasco enfrenta Mirassol e Atlético-MG, enquanto o Fluminense encara Grêmio e Bahia. A resposta cruzmaltina, porém, já foi dada: a semifinal promete ser marcada pelo embalo das duas equipes e pela disputa direta por uma chance de conquistar o taça.

