Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). Apesar do mando de campo ser da equipe de Iguaçu, a partida será realizada no estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro. O confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view) e do Sportv (canal fechado).

O Vasco eliminou o União Rondonópolis por 3 a 0 na primeira fase. O Nova Iguaçu, por sua vez, foi até Porto Velho, em Rondônia, e também passou com facilidade pelo Barcelona. O Laranjão venceu a partida por 4 a 1.

Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Confira as informações do jogo pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado).

Polêmicas de Anderson Daronco, escalado para Nova Iguaçu x Vasco

Escalado para a partida entre Nova Iguaçu x Vasco, Anderson Daronco acumula algumas polêmicas durante sua extensa carreira de 26 anos como árbitro de futebol. Na partida entre Fortaleza e Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2024, Daronco foi flagrado xingando um torcedor depois de ser provocado pelas arquibancadas.

Ainda em 2024, Daronco foi chamado para depor pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um suposto erro no clássico entre Vasco e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O pedido foi feito pelo Fluminense.