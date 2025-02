*Em atualização

A Justiça do Rio de Janeiro deferiu o pedido de Recuperação Judicial do Vasco na tarde desta quarta-feira (26). Agora, o Cruz-Maltino tem 60 dias para elaborar um plano de pagamento dos credores e não poderá ser cobrado, executado ou até mesmo penhorado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na decisão, a juíza acatou o argumento do Vasco e reconheceu a grave situação econômico-financeira do clube. Além disso, a magistrada também entendeu como temerária a gestão da 777 Partners, por nove meses, e que ajudou no aumento da dívida.

"No que tange ao mérito, a petição inicial expõe com clareza as causas da crise econômicofinanceira, sendo esta essencialmente econômica e decorrente do acúmulo de passivos das últimas décadas do CRVG, ora agravado pelo mau desempenho da 777 Partners no período que administrou o Vasco SAF.

continua após a publicidade

Tal fato é evidenciado por meio de relatório interno demonstrando que em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de gestão à frente do Vasco SAF, a 777 Carioca LLC efetuou 35 (trinta e cinco) contratações de jogadores e pagou, apenas, 18% dos valores referentes às referidas operações. Além disso, mesmo após 310 milhões de aporte financeiro pela 777 Carioca LLC no Vasco SAF, constata-se que, na contramão do que se esperava, o Vasco SAF não adimpliu com suas obrigações e, por decorrência lógica, aumentou a dívida do CRVG na importância de 350 milhões de reais

Nessa cadência, as dívidas pretéritas do CRVG, sem a existência de um instrumento jurídico concreto que estabeleça o Vasco SAF como único devedor, corre risco de serem aumentadas ou ficarem estagnadas pelas condutas adotadas pelo Vasco SAF".

continua após a publicidade

A juíza da 4ª Vara Empresarial também entende que a atual gestão do Vasco está se esforçando para aumentar as receitas e conter os gastos. A contratação de Philippe Coutinho, inclusive, foi usada como exemplo.

- (…) constato que o CRVG, após ser o único acionista em pleno exercício e em pleno gozo dos direitos societários do Vasco SAF, passou a implementar medidas de reestruturação com vista a ultrapassar a crise financeira e preparar as requerentes para atração de novos investimentos (…) contratação do atleta Philippe Coutinho em 10/7/2024 acompanhada de campanha no programa de sócios torcedores do Vasco SAF, gerando um salto de 32 mil sócios para 70 mil sócios - disse a magistrada.