Vasco

Vasco supera sua marca de gols das últimas duas edições do Brasileirão

Gigante da Colina tem o quarto melhor ataque deste Campeonato Brasileiro

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
23:19
Rayan - Vasco
imagem cameraRayan comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama vive um momento positivo no setor ofensivo do Campeonato Brasileiro de 2025. Com 44 gols marcados em 28 rodadas, o clube já superou o total de gols feitos nas últimas duas edições da competição — 43 em 2024 e 41 em 2023 —, consolidando-se como o quarto melhor ataque da temporada.

À frente do Gigante da Colina, apenas Flamengo (53), Palmeiras (51) e a surpreendente equipe do Mirassol (47) balançaram mais as redes até agora. A evolução ofensiva é um reflexo de um time mais organizado e eficiente, principalmente após a chegada do treinador Fernando Diniz.

Dois nomes têm sido fundamentais para esse desempenho: Pablo Vegetti e Rayan. O argentino, mesmo vivendo uma fase de oito jogos sem balançar as redes, já marcou 12 vezes neste Brasileirão e segue como o terceiro maior artilheiro da competição.

Vegetti Diniz Vasco
Vegetti comemora seu gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já o jovem Rayan, formado nas categorias de base do clube, tem se destacado principalmente no segundo turno. Com 10 gols anotados, o atacante vem se firmando como uma das principais revelações do Brasil no ano e peça importante no esquema ofensivo vascaíno.

O bom desempenho ofensivo, aliado a uma campanha de recuperação nas últimas rodadas, anima o torcedor vascaíno, que vê o time mais competitivo e com reais chances de brigar por objetivos maiores na reta final da competição.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

