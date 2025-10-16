Vasco supera sua marca de gols das últimas duas edições do Brasileirão

O Vasco da Gama vive um momento positivo no setor ofensivo do Campeonato Brasileiro de 2025. Com 44 gols marcados em 28 rodadas, o clube já superou o total de gols feitos nas últimas duas edições da competição — 43 em 2024 e 41 em 2023 —, consolidando-se como o quarto melhor ataque da temporada.

continua após a publicidade

➡️Justiça autoriza empréstimo de R$ 80 milhões do Vasco com a Crefisa

À frente do Gigante da Colina, apenas Flamengo (53), Palmeiras (51) e a surpreendente equipe do Mirassol (47) balançaram mais as redes até agora. A evolução ofensiva é um reflexo de um time mais organizado e eficiente, principalmente após a chegada do treinador Fernando Diniz.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Dois nomes têm sido fundamentais para esse desempenho: Pablo Vegetti e Rayan. O argentino, mesmo vivendo uma fase de oito jogos sem balançar as redes, já marcou 12 vezes neste Brasileirão e segue como o terceiro maior artilheiro da competição.

continua após a publicidade

Vegetti comemora seu gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Vegetti fica no banco e não entra pela primeira vez desde que chegou ao Vasco

Já o jovem Rayan, formado nas categorias de base do clube, tem se destacado principalmente no segundo turno. Com 10 gols anotados, o atacante vem se firmando como uma das principais revelações do Brasil no ano e peça importante no esquema ofensivo vascaíno.

➡️ Com gol contra o Fortaleza, Rayan iguala marca de Endrick no Brasileirão

O bom desempenho ofensivo, aliado a uma campanha de recuperação nas últimas rodadas, anima o torcedor vascaíno, que vê o time mais competitivo e com reais chances de brigar por objetivos maiores na reta final da competição.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.