Josh Wander, sócio-fundador da 777 Partners e ex-acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco da Gama, foi formalmente acusado nesta quinta-feira (16) pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração. O indiciamento, revelado pela promotoria federal de Manhattan, aponta que o empresário teria liderado um esquema para enganar investidores e credores em até US$ 500 milhões — cerca de R$ 2,5 bilhões.

De acordo com o jornal "The New York Times", a acusação afirma que Wander manipulou documentos financeiros e fez declarações falsas para obter financiamentos. Em um dos trechos do processo, os promotores apontam que o empresário utilizou mais de US$ 350 milhões em ativos como garantia para empréstimos — mesmo sabendo que a 777 Partners não era proprietária desses ativos ou que já os havia usado como colateral em outros acordos.

- Para obter financiamento para as operações da empresa, Wander prometeu ativos que sabia não serem válidos como garantia, ou que já haviam sido utilizados para outros empréstimos - diz o documento da acusação.

A promotoria ainda afirma que o dinheiro captado com os empréstimos foi usado em finalidades distintas das prometidas aos investidores, incluindo a compra de clubes de futebol e o financiamento de uma companhia aérea deficitária.

Ascensão meteórica e queda repentina

A denúncia contra Wander marca o ápice de uma série de denúncias e controvérsias que cercaram a 777 Partners nos últimos dois anos. Entre 2021 e 2023, a 777 adquiriu ou investiu em clubes de futebol em diversos países: Vasco da Gama (Brasil), Standard Liège (Bélgica), Hertha Berlin (Alemanha), Genoa (Itália), Red Star (França), Sevilla (Espanha), Melbourne Victory (Austrália), entre outros. A ambição do grupo era formar um conglomerado internacional de clubes, à semelhança do City Football Group.

Em setembro de 2023, Wander chegou a afirmar ao Financial Times que era o maior investidor do futebol mundial. “Existe alguém na história que levou mais a sério a compra de clubes do que eu?”, declarou na época.

Mas o império começou a ruir. Em maio de 2024, a empresa foi acusada por um de seus principais credores, o grupo A-Cap, de fraudes financeiras sistemáticas. No mesmo mês, a Justiça do Rio de Janeiro afastou a 777 do controle da SAF do Vasco. Dias depois, Wander e Pasko renunciaram à gestão da companhia. A filial britânica da empresa foi declarada insolvente, e os ativos esportivos começaram a ser assumidos por credores.

Defesa tenta desqualificar processo

Em comunicado divulgado após o indiciamento, a defesa de Josh Wander classificou a acusação como infundada. “Este é um litígio comercial travestido de caso criminal”, disse Jordan Estes, advogado do empresário. “Estamos ansiosos para esclarecer os fatos.”

Apesar da defesa, o caso agora seguirá na Justiça federal americana, e pode representar um dos maiores escândalos financeiros da história recente do esporte mundial. Resta saber quais serão os desdobramentos jurídicos — e os impactos — para os clubes e parceiros que apostaram na 777 Partners.

