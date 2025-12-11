O clássico desta quinta-feira (11) marca o início da semifinal da Copa do Brasil, e o Fluminense chega ao confronto com elementos concretos que sustentam o otimismo do torcedor para o superar o Vasco. Não é apenas fase, estatística ou favoritismo teórico: o momento das equipes, o encaixe tático e o desempenho recente indicam que o Tricolor começa o duelo em posição mais confortável. A seguir, os cinco fatores que reforçam essa leitura.

continua após a publicidade

➡️Escalação do Fluminense: Zubeldía tem escolha difícil contra o Vasco

1 - RETROSPECTO RECENTE DAS EQUIPES

Desde o último encontro entre as equipes no Brasileirão, os caminhos de Vasco e Fluminense caminharam em direções opostas. O Vasco acumulou uma sequência pesada de resultados negativos, com derrotas contundentes para Botafogo, Juventude, Mirassol e uma goleada por 5 a 0 para o Atlético-MG. Nesse intervalo, venceu apenas uma vez e mostrou fragilidade defensiva, instabilidade emocional e dificuldade para controlar jogos grandes. O Fluminense vive exatamente o contrário: construiu sequência de partidas sólidas, venceu clássico, goleou o São Paulo por 6 a 0, bateu o Grêmio fora e fechou o Brasileirão com vitória sobre o Bahia. A diferença de confiança e organização é clara, fato que pesa em mata-matas.

2 - ESTILO DE JOGO PODE FAVORECER O FLUMINENSE

Historicamente, as equipes de Fernando Diniz sofrem defensivamente quando perdem a bola com o time projetado no campo de ataque, especialmente nas transições defensivas. É justamente onde o Fluminense de Zubeldía evoluiu de forma mais visível nas últimas semanas. O Vasco tende a se expor nesse tipo de cenário, e o Flu costuma ser eficiente quando encontra campo aberto. Não é uma garantia de vantagem, mas o desenho do jogo tende a oferecer situações que favorecem o modelo atual do Tricolor.

continua após a publicidade

3 - PESO DA EXPERIÊNCIA

O elenco tricolor reúne jogadores acostumados a decisões e prontos para controlar o ambiente emocional de uma semifinal. Thiago Silva, Fábio, Samuel Xavier e Renê carregam rodagem suficiente para estabilizar o time quando o jogo aperta, algo que costuma fazer diferença em confrontos longos de 180 minutos.

4 - CONFRONTO DIRETO

Os últimos clássicos mostram leve vantagem tricolor quando se observa o recorte mais atual. Nos últimos 12 confrontos, o Fluminense venceu quatro, empatou cinco e perdeu três, sendo que três dessas vitórias aconteceram nos quatro jogos mais recentes — incluindo o triunfo no primeiro turno do Brasileirão e no Carioca. O Flu tem conseguido impor seu jogo ao rival em momentos-chave e mostrou capacidade de enfrentar diferentes versões do Vasco sem perder competitividade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

5 - JOGOS NO MARACANÃ

Embora o mando da ida seja do Vasco, o fato de os dois jogos acontecerem no Maracanã é um trunfo natural para o Fluminense, ainda mais no momento atual. Desde que Zubeldía assumiu, o Tricolor venceu todos os jogos como mandante, nove no total, e sofreu apenas um gol — de pênalti, contra o Flamengo. A semifinal vai ser disputada em um cenário onde o Flu simplesmente não perde desde a troca de comando, e isso altera a dinâmica da disputa, especialmente na partida de volta, quando terá maioria