Carlos Cuesta é regularizado e já pode estrear pelo Vasco

O nome do zagueiro Carlos Cuesta, recém contratado pelo Vasco, apareceu nesta quinta-feira (4) no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Com isso, o jogador está regularizado e já pode fazer sua estreia pelo Vasco na partida contra o Ceará no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o atleta não pode enfrentar o Botafogo, porque foi contratado após o fechamento do período de inscrições. Caso o Vasco passe pelo Botafogo, o jogador, que foi o último reforço do Vasco nesta janela de transferências, vai poder participar do torneio.

Carlos Cuesta reegularizado no BID (Foto: Reprodução/BID CBF)

Trajetória de Carlos Cuesta

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta se destacou e foi negociado com o Genk, da Bélgica, onde viveu a melhor fase da carreira. Foram 212 partidas, quatro gols e uma assistência em seis temporadas. Em 2022, transferiu-se para o Galatasaray, por cerca de oito milhões de euros, mas não conseguiu sequência e atuou apenas em nove jogos. Pela seleção colombiana, soma 23 convocações. Nuno Moreira brilha no Brasileirão e se firma como peça fundamental no Vasco.

Carlos Cuesta em ação pela Colômbia contra a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / Instagram)

Busca por melhoras no setor defensivo

Cuesta foi contratado para suprir a ausência de João Victor, que foi negociado com o CSKA, da Rússia, no lado direito da zaga. Em sua coletiva de apresentação, o atleta colombiano falou sobre a missão de melhorar a defesa vascaína.

- A primeira coisa é ter tempo de trabalho, que agora é difícil porque estamos no meio das competições. Temos que ver como nos entendemos com o lateral, o outro zagueiro (…) E, a partir daí, dar segurança. Se a equipe consegue estar segura atrás, sofre menos gols. Com qualidade que temos na frente, o resultado vai vir. Sobre a responsabilidade (de resolver o problema da defesa), não é algo que me preocupa. Se o Vasco me procurou é porque sou um jogador de 26 anos que tem certa experiência e que vai dar segurança para a defesa. Do contrário, não me procurariam. Então isso não me preocupa, vou trabalhar para estar muito bem na defesa com os meus companheiros.