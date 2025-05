Vasco se manifesta sobre caso de jovem atingido por saco de cimento

O Vasco se pronunciou sobre o episódio envolvendo atleta de nove anos do Fluminense, que teria sido atingido por saco de cimento no complexo exportivo de São Januário durante competição de natação. O caso veio a público na manhã desta segunda-feira (5), em reportagem do jornal "O Globo".

Em nota oficial, o clube informou que não foi formalmente notificado sobre o processo movido pelos pais do atleta. Além disso, o Cruz-Maltino expressou surpresa o pedido de indenização de R$ 300 mil por parte dos responsáveis pelo jovem.

Confira o comunicado do Vasco sobre o caso

"Em relação à nota publicada nesta segunda-feira (05), no blog de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o Club de Regatas Vasco da Gama vem a público esclarecer que ainda não foi formalmente notificado sobre o processo movido pelo atleta do Fluminense F.C.

Quanto à existência da ação judicial, é importante destacar, desde já, que o clube recebeu com surpresa a pretensão indenizatória por parte dos familiares do atleta, uma vez que, desde o primeiro momento, colocou-se à disposição da família.

Inclusive, no dia do acidente, o Vice-Presidente Médico do Vasco da Gama entrou em contato com os familiares, oferecendo todo o suporte necessário — atitude que se repetiu nos dias seguintes, sempre com o clube se colocando à disposição para prestar qualquer tipo de ajuda. Em nenhum momento, contudo, a família manifestou a necessidade de assistência ou qualquer outro tipo de apoio, mantendo com o clube um contato cordial.

Cabe ressaltar, ainda, que o acidente ocorreu em uma área que não integrava o ambiente das provas organizadas pela Federação Aquática. O atleta e sua mãe foram advertidos diversas vezes — por seguranças, funcionários e responsáveis por outros atletas — sobre a importância de não permanecerem naquele local, justamente devido aos materiais ali armazenados e ao risco evidente de acidente.

Infelizmente, mesmo após os inúmeros avisos, o atleta acabou subindo nos sacos onde os materiais estavam armazenados e sofreu uma queda.

Na ocasião, a Federação Aquática, organizadora do evento, emitiu nota manifestando solidariedade à família e ao Club de Regatas Vasco da Gama.

O clube permanece à disposição da família do atleta."

