O Vasco precisa voltar a vencer na temporada para sair da zona de rebaixamento. Para isso, o Cruz-Maltino conta com algumas cartas na manga. O Lance! cita abaixo três motivos para o torcedor acreditar na virada de chave nesta partida.

Retrospecto favorável

O Vasco nunca perdeu para o Fortaleza como mandante. Ao todo, o Cruz-Maltino já enfrentou o Leão do Pici em 11 jogos. São sete vitórias e quatro empates.

Reestreia de Diniz em São Januário

Desde que voltou ao Vasco, esta será a primeira partida do técnico Fernando Diniz em São Januário. O treinador estreou no comando na derrota para o Lanús, no meio da semana, pela 5ª rodada da Sul-Americana.

Mudança de astral

A chegada de Diniz mudou o astral no elenco do Vasco. A mudança de mentalidade é um dos principais fatores para o Cruz-Maltino virar a chave e reencontrar o caminho das vitórias.

Vasco e Fortaleza se enfrentam neste sábado (17). A bola rola às 18h30, em São Januário. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

