Vasco rescinde contrato do atacante Serginho

O Vasco rescindiu o contrato de Serginho. O atacante, que chegou ao Cruz-Maltino em 2023, estava fora dos planos do clube desde que retornou de empréstimo do Criciúma.

Contratado pelo Vasco em 2023, Serginho chegou sob desconfiança em razão de ter passado a carreira inteira em clubes desconhecidos pelo torcedor. O atacante fez 19 jogos com a camisa cruz-maltina e marcou dois gols.

Inclusive, um desses gols foi fundamental para o destino do Vasco. Na ocasião, Serginho balançou a rede na última rodada do Brasileirão de 2023, para garantir a vitória cruz-maltina sobre o Bragantino. O resultado garantiu o clube na Série A.

Confira o informativo publicado pelo Vasco

"O Vasco da Gama informa que acertou a rescisão de contrato do atacante Serginho. O atleta chegou a um acordo com o clube para o encerramento do vínculo. Foram 19 jogos pelo Gigante e dois gols marcados.

O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira."

