Botafogo e Vasco têm os estádios mais sujos do Brasil, revela estudo

Ainda faltam pouco mais de dois meses para o início do Brasileirão de 2025, previsto para o fim de março. Contudo, a qualidade dos estádios dos clubes presentes no torneio desta temporada virou pauta nesta terça-feira (28). O caso aconteceu após uma pesquisa divulgada pelo site "Bolavip", que apontou a qualidade das arenas dos clubes da competição.

De acordo com o estudo, os estádio do Nilton Santos, do Botafogo, e de São Januário, do Vasco, são os mais sujos do Brasileirão de 2025. A metodologia do estudo foi baseada em comentários feitos por usuários do Google. Ao todo, mais de 5 mil registros foram estudados, tendo uma média de 326 comentários por cada estádio. Foram consideradas 98 palavras diferentes, como “sujo”, “imundo”, “fedorento”, “mal cheiro”, “empoeirado”, entre muitas outras, para fazer a análise.

Por outro lado, a Neo-Química Arena, casa do Corinthians, foi eleita o estádio mais limpo da Série A do Brasileirão. O local teve apenas 0,83% de comentários negativos avaliados na plataforma do Google. O Nilton Santos e São Januário tiveram respectivamente 6,66% e 6,42%.

Neo Química Arena foi eleita o estádio mais limpo do Brasil por pesquisa (Foto: Bruno Granja)

Lista completa do estudo

Os estádios mais limpos do futebol brasileiro

(percentual de “comentários sujos”)

1- Neo Química Arena (Corinthians): 0,83%

2- Arena MRV (Atlético-MG): 0,9%

3- Barradão (Vitória): 2,47%

4- Beira-Rio (Internacional): 2,77%

5- Arena do Grêmio (Grêmio): 3,05%

6- Mineirão (Cruzeiro): 3,33%

7- Fonte-Nova (Bahia): 3,33%

8- Campos Maia (Mirassol): 3,58%

9- Vila Belmiro (Santos): 3,67%

10- Ilha do Retiro (Sport): 3,73%

11- Alfredo Jaconi (Juventude): 3,79%

12- Allianz Parque (Palmeiras): 3,88%

13- Castelão (Ceará/Fortaleza): 3,88%

14- Nabi Abi Chedid (RB Bragantino): 4,36%

15- Maracanã (Flamengo/Fluminense): 5,83%

16- MorumBis (São Paulo): 6,38%

17- São Januário (Vasco): 6,42%

18- Nilton Santos (Botafogo): 6,66%