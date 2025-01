Maricá recebe o Vasco, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), e as equipes entram em campo no São Januário, em Rio de Janeiro (RJ). O confronto será transmitido pelo SporTV e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Invicto no Campeonato Carioca de 2025, o Maricá mantém uma sequência positiva de três vitórias e dois empates. O time de Reinaldo Oliveira venceu, na estreia, o Botafogo por 2 a 1, apesar de contar com um jogador a menos desde os 11 minutos do primeiro tempo. Na tabela, a equipe está na liderança com um total de 11 pontos.

Ainda na zona de classificação, o Vasco também conta com uma sólida campanha e ainda não sofreu derrotas no Cariocão, em 2025. Com duas vitórias e três empates, o Cruz-Maltino soma nove pontos e ocupa a terceira colocação, logo atrás do Volta Redonda que, apesar da mesma pontuação, tem vantagem pelo número de vitórias.

Confira as informações do jogo entre Maricá e Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

MARICÁ X VASCO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Wallace Rogério Rufino de Lima

🚩Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Wallace Muller Barros Santos

📺VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MARICÁ (Técnico: Reinaldo Oliveira)

Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor, Ramon, Vinicius Matheus, Gutemberg, Walber, Denilson e Sergio Mendonça.



VASCO (Técnico: Fabio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

