Vasco renova contrato com promessa do Sub-20

O Vasco da Gama confirmou neste sábado (2) a renovação de contrato do atacante Juninho, um dos destaques da equipe Sub-20, até julho de 2029. Cria das divisões de base cruzmaltinas, o jovem de 18 anos, natural de Duque de Caxias (RJ), chegou ao clube em 2016, quando tinha apenas 9 anos, para atuar no futsal. Desde então, vem trilhando uma trajetória marcada por títulos, evolução técnica e identificação com o clube de São Januário.

continua após a publicidade

➡️ Volante Euder, da base do Vasco, sofre lesão e ficará fora quase um ano

Durante sua formação, Juninho acumulou conquistas importantes com a camisa vascaína, entre elas a Copa Brasileirinho Sub-14, o Torneio Guilherme Embry Sub-16, além de cinco Campeonatos Estaduais, três Metropolitanos, uma GoCup e uma Taça Guanabara.

O atacante comemorou a renovação com o Vasco e destacou o significado especial de seguir vestindo a camisa cruzmaltina:

— Renovar com o Vasco é muito mais do que assinar um contrato, é seguir acreditando em um sonho que começou quando eu ainda era criança. Aqui foi onde aprendi a jogar, a respeitar, a sonhar grande. O Vasco me formou como atleta e como pessoa, e eu quero continuar crescendo junto com o clube. Tenho plena consciência da responsabilidade que é vestir essa camisa e estou preparado para dar o meu melhor todos os dias, ajudando o Vasco a chegar cada vez mais longe — afirmou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Companheiro de Rayan na base do Vasco, Phillipe Gabriel destaca desempenho do atacante

O gerente geral da base, Rodrigo Dias, exaltou as qualidades do jovem atacante e o processo de amadurecimento que o levou à renovação de contrato.

— Juninho é um atleta que tem um DNA vascaíno marcante, muita coragem e agilidade. Ele vem se superando diante dos desafios que cada categoria apresenta e, neste ano, tem sido um dos jogadores mais regulares do nosso Sub-20, fazendo por merecer esta renovação contratual. Esperamos que ele continue se desenvolvendo para estar preparado para os próximos desafios que irão surgir — destacou o dirigente.

continua após a publicidade

Juninho ao lado do gerente geral da base do Vasco, Rodrigo Dias (Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Com a extensão do vínculo até 2029, o Vasco assegura a permanência de uma de suas promessas, reforçando o investimento na base e na formação de talentos que possam, em breve, integrar o elenco profissional.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.