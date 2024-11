Por onde anda Nasa, ex-volante do Vasco?

Nasa foi um volante conhecido por seu estilo combativo e dedicação dentro de campo, destacando-se especialmente em sua passagem pelo Vasco da Gama nos anos 1990. Ele ficou marcado na memória da torcida vascaína por sua atuação incansável e por ser uma peça importante nas campanhas vitoriosas do clube. Desde sua aposentadoria, Nasa manteve uma vida mais reservada e afastada do futebol nacional, mas ainda carrega consigo o respeito dos torcedores e dos colegas de profissão. O Lance! te conta por onde anda Nasa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Nasa no Vasco

Nasa iniciou sua carreira em clubes menores, mas foi no Vasco da Gama que ele alcançou seu auge. Ele chegou ao clube em 1997 e rapidamente se tornou uma peça fundamental na defesa do meio-campo, sendo conhecido por sua marcação e capacidade de cobertura. Em uma equipe que contava com grandes talentos, Nasa se destacou pelo seu estilo de jogo firme e pela capacidade de proteger a zaga, garantindo segurança ao setor defensivo.

Durante sua passagem pelo Vasco, Nasa foi campeão de títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 1997 e a Copa Libertadores de 1998. Sua dedicação e esforço em campo conquistaram o respeito da torcida, que o considerava um verdadeiro “guerreiro” do meio-campo. O volante fez parte de um dos momentos mais gloriosos da história do Vasco e é até hoje lembrado por sua entrega e comprometimento com a camisa cruzmaltina.

continua após a publicidade

Outros clubes e o fim de carreira

Após sua passagem pelo Vasco, Nasa ainda atuou por outros clubes brasileiros e pelo futebol japonês, incluindo uma passagem pelo Yokohama F. Marinos. No entanto, foi sua fase no Vasco que marcou sua trajetória e que lhe rendeu os principais títulos e o reconhecimento no futebol brasileiro. Em cada um desses clubes, Nasa manteve seu estilo de jogo combativo, sendo sempre lembrado por sua força e determinação em campo.

Apesar de ter deixado o Vasco, ele nunca perdeu o vínculo com o clube e com a torcida. Nasa participou de jogos comemorativos e eventos em homenagem àquela geração vitoriosa, reencontrando antigos companheiros e relembrando os momentos de glória vividos em São Januário.

continua após a publicidade

Por onde anda Nasa?

Desde que se aposentou dos gramados, Nasa escolheu uma vida mais tranquila e discreta. Ele optou por permanecer próximo à sua cidade natal e dedica seu tempo a atividades pessoais, mantendo-se longe dos holofotes. Apesar de não estar diretamente envolvido com o futebol, Nasa participa de eventos e jogos comemorativos, especialmente organizados pelo Vasco e por outras associações de ex-jogadores.

Atualmente, Nasa é visto ocasionalmente em encontros com outros atletas que marcaram época no futebol brasileiro. Ele utiliza essas oportunidades para relembrar os momentos de sua carreira e reencontrar os torcedores que ainda o lembram com carinho. Embora sua presença pública seja limitada, Nasa ainda é um nome querido pela torcida vascaína e é respeitado por todos que acompanharam sua trajetória.

Clubes em que Nasa jogou

1989–1991 Santa Cruz

1991–1995 Ferroviário

1995 União São João

1996 Comercial-SP

1996 Moto Club

1997 Madureira

1997–2001 Vasco da Gama

2001–2002 Yokohama F. Marinos

2003 América-PE

2004 Icasa

2005 Guarani de Juazeiro

2005 Madureira