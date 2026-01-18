Xabi Alonso, ex-treinador do Real Madrid, é monitorado por gigante alemão

Após uma demissão que balançou o futebol europeu, Xabi Alonso, que teve caminhos separados com o Real Madrid, passou a ser monitorado por outro gigante do continente: o Eintracht Frankfurt. De acordo com o jornal alemão "Bild", o treinador espanhol surge como uma alternativa de peso para a diretoria alemã, que busca um novo rumo para a temporada depois da saída de Dino Toppmöller.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal, o interesse parte do departamento esportivo do clube de Frankfurt, liderado por Markus Krösche, que considera Alonso um nome capaz de recolocar o time na briga direta por objetivos maiores na Bundesliga. A possível investida acontece poucos dias após a passagem de Alonso pelo Real Madrid chegar ao fim.

continua após a publicidade

Frankfurt em mudanças após sequência negativa

A mudança no comando do Eintracht ocorreu no domingo, após o empate por 3 a 3 com o Werder Bremen, resultado que ampliou uma sequência irregular da equipe. Com 39 gols sofridos em 18 partidas, o Frankfurt apresenta uma das defesas mais vazadas do campeonato, fator determinante para a demissão de Toppmöller.

Mesmo ocupando a sétima colocação, o clube ainda mantém chances matemáticas de disputar competições europeias, incluindo uma vaga na Champions League. Diante desse cenário, a diretoria entende que a escolha do próximo treinador será decisiva para o restante da temporada e para o planejamento esportivo a médio prazo.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Além de Xabi Alonso, outros nomes estão no radar do clube alemão, como Edin Terzic, Marco Rose e Roger Schmidt. Ainda assim, segundo a imprensa local, o espanhol é tratado internamente como uma opção de maior impacto esportivo e midiático.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid diante do Osasuna (Foto: Thomas Coex/AFP)

O interesse do Eintracht se apoia também no histórico recente de Xabi Alonso no futebol alemão. Antes de assumir o Real Madrid, o treinador teve passagem de destaque pelo Bayer Leverkusen, onde ganhou projeção internacional pelo estilo de jogo e pelos resultados competitivos na Bundesliga e em torneios continentais.

Esse currículo fez com que Alonso fosse ligado, nos últimos anos, a clubes como Bayern de Munique e Liverpool, antes de sua ida ao Real Madrid. No Frankfurt, o entendimento é de que o treinador representa um salto de patamar, ainda que a negociação seja considerada complexa tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo.

semana, poderá ser o ultimato definitivo para o dinamarquês.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.