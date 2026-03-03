Vasco oficializa acerto com Renato Gaúcho
Contrato com o treinador vai até o final de 2026
O Vasco oficializou na noite desta terça-feira (3) a contratação do técnico Renato Gaúcho para a sequência da temporada. O treinador assinou contrato válido até o fim de 2026 e chega acompanhado dos auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes.
Mais cedo, Renato utilizou suas redes sociais para confirmar o acerto com o Cruz-Maltino. Em publicação, o comandante demonstrou entusiasmo com o retorno a São Januário e escreveu estar "feliz em estar de volta".
Clube e treinador já estavam alinhados quanto ao projeto esportivo. O principal entrave nas negociações era a questão financeira. Após recusar as duas primeiras propostas apresentadas pela diretoria, Renato voltou à mesa de conversas, e as partes chegaram a um denominador comum para sacramentar o acordo.
O treinador deve iniciar os trabalhos no CT Moacyr Barbosa nesta quarta-feira (4) e terá pouco mais de uma semana para promover ajustes na equipe. O próximo compromisso do Vasco será no dia 12, diante do Palmeiras, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A expectativa é de que Renato já esteja à beira do campo no confronto, marcando oficialmente o início de sua terceira passagem pelo clube.
