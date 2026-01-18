menu hamburguer
Futebol Internacional

Aston Villa perde para Everton e se afasta da briga pelo título da Premier League

Equipe de Birmingham perde chance de se aproximar do Arsenal

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
15:42
Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)
Aston Villa venceu o Everton por 1 a 0 em partida válida pela 22ª rodada da Premier League, neste domingo (18), no Villa Park, em Birmingham (ING). Com o empate do Arsenal e a derrota do Manchester City, os Villans perderam grande chance de se aproximar na briga pelo título inglês. Já os Toffes, com gol de Thierno Barry, volta a sonhar com competições europeias.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Aston Villa se mantem na terceira colocação, com 43 pontos, empatado com o Manchester City e a sete pontos do líder Arsenal. Já o Everton sobe para a 10ª colocação, com 32 pontos, quatro atrás do Liverpool, último time dentro do G-4.

Como foi Aston Villa x Everton?

A partida começou com uma chance clara do Everton, que acertou a trave logo aos 30 segundos em chute de Thierno Barry. Logo na sequência, o Aston Villa respondeu, mas o chute de Morgan Rogers foi para fora. No decorrer da partida, os Toffes foram superiores ao Villans, após subir a marcação e recuperar a bola no campo de ataque.

O Everton até chegou a abrir o placar com Jake O'Brien, após cobrança de escanteio curto, mas o lance foi anulado por impedimento do zagueiro. Após o lance, o Aston Villa reagiu e ficou perto de marcar com Morgan Rogers, mas a finalização foi travada por O'Brien. Antes do intervalo, Guessand cabeceou bola no travessão e quase anotou o primeiro dos Villans.

Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)

No retorno do intervalo, o duelo ficou equilibrado, mas, após erro de Pau Torres, Dwight McNeil finalizou de fora da área para defesa de Dibu Martínez. Porém, no rebote, Thierno Barry encobriu o goleiro argentino e abriu o placar ao Everton.

Atrás no placar, o Aston Villa se atirou ao ataque e levou perigo com chute de fora da área de Morgan Rogers, mas Jordan Pickford pulou para fazer grande defesa. Ao fim, o Everton conseguiu segurar a pressão dos mandantes e assegurar a vitória dentro do Villa Park.

Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem por aí?

O Aston Villa retorna aos gramados contra o Fenerbahçe, na quinta-feira (22), às 14h45 (de Brasília), pela sétima rodada da fase de liga da Europa League, no Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul (TUR). Já o Everton visita o Leeds United, pela 23ª rodada da Premier League, na segunda-feira (26), às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING).

Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, o Everton venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)

