O Vasco tem quatro jogadores convocados nesta Data Fifa que podem entrar em campo nesta terça-feira (18). Com a Seleção Brasileira, Paulo Henrique enfrenta a Tunísia, às 16h30, enquanto Andrés Gomez e Carlos Cuesta, com a Colômbia, encaram a Austrália às 22h.

Puma Rodríguez, convocado pelo Uruguai, retornou ao Rio de Janeiro mais cedo após conversar com o treinador Marcelo Bielsa. O lateral não seria relacionado para o jogo contra os Estados Unidos e pediu para voltar e ficar à disposição de Diniz para o jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, na quarta-feira (19).

Nos primeiros jogos das seleções, apenas Cuesta foi acionado. O zagueiro foi titular na vitória por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia e atuou por 45 minutos. Os demais jogadores ficaram no banco de reservas.

Apesar da participação limitada, os três vascaínos terão nova chance de representar seus países na terça, quando as seleções voltam a atuar em amistosos internacionais:

Brasil x Tunísia – 18/11, às 16h30 Colômbia x Austrália – 18/11, às 22h

A Seleção Brasileira joga em Lille, na França, enquanto a colombiana joga em Nova York. Dessa maneira, serão desfalque para Diniz nesta rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o Vasco segue sua preparação no Rio de Janeiro. A equipe retorna aos gramados na quarta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio, em duelo importante na sequência da temporada.

