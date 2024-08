Vasco procura aliviar folha salarial com barca para reforçar posições carentes

Vasco é o 10º colocado do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 16/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

As saídas de Clayton, Praxedes, Serginho e Zé Gabriel não devem ser as únicas nesta janela de transferências. O Vasco está buscando aliviar a folha salarial para poder para poder contratar reforços pontuais nas posições carentes do elenco.

O próximo nome da lista é o do chileno Pablo Galdames. O volante está na mira do San Lorenzo, da Argentina, e há negociações em andamento para que o jogador deixe o Vasco.

Outro jogador que deve deixar o Vasco é o atacante Rossi, que não faz mais parte dos planos do clube. O jogador não entra em campo há mais de um mês.

Vasco buscou informações sobre Yuri César, do Shabab Al-Ahli

🤔 REFORÇOS A CAMINHO?

No mesmo passo que alguns jogadores estão de saída, podem chegar ao Vasco. Para a zaga, que é a posição prioritária, Maurício Lemos é o nome mais próximo de um acerto. O zagueiro pertence ao Atlético-MG.

Além de um zagueiro, o Vasco também procura um atacante. Nos últimos dias, o Cruz-Maltino buscou informações sobre Yuri César, do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

Yuri atua na ponta esquerda, outra posição que o Vasco procura no mercado. Porém, a negociação não é tão simples, tendo em vista que o atacante tem contrato com o Shabab Al-Ahli até junho de 2026 e vive uma boa fase no clube árabe.