Vasco aproveita semana livre para recuperar fisicamente jogadores com desgaste

Vasco terá um tempo maior de descanso até voltar a entrar em campo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Enfim, o Vasco vai ter uma semana cheia só de trabalhos para poder treinar e recuperar os jogadores. É o término de uma sequência pesada de jogos alternando entre Brasileirão e Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Nesta segunda-feira (12), o grupo fez um trabalho focado na recuperação física. Nos últimos jogos, alguns jogadores como Adson, Hugo Moura, Lucas Piton e Vegetti sentiram desgaste físico.

Inclusive, Vegetti chegou a ser poupado contra o Bragantino e entrou somente no segundo tempo. Piton, por sua vez, sequer foi para o clássico. Hugo Moura também é mais um que tem sido substituído nas partidas.

📆 SEQUÊNCIA DO VASCO NOS ÚLTIMOS DIAS:

28/07/2024 - Grêmio 1 x 0 Vasco - Brasileirão

31/07/2024 - Atlético-GO 1 x 1 Vasco - Copa do Brasil

03/08/2024 - Vasco 2 x 2 Bragantino - Brasileirão

06/08/2024 - Vasco 1 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil

10/08/2024 - Vasco 2 x 0 Fluminense - Brasileirão

*Cinco jogos em 14 dias (9 dias de descanso)

Os jogadores que estavam no Departamento Médico seguem em tratamento. São eles: Alex Teixeira, Jair, Paulinho e Philippe Coutinho.

Vegetti chegou a ser poupado contra o Bragantino (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)

Agora, o Vasco só volta a entrar em campo no domingo (18), quando enfrenta o Criciúma, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h no Heriberto Hulse.