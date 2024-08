Vasco anuncia saída de meio-campista para clube da Série B

Zé Gabriel e Payet durante treino no CT Moacyr Barbosa. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (13), o Vasco anunciou a saída o meio-campista Zé Gabriel. O volante será cedido por empréstimo ao Coritiba até dezembro de 2024. O jogador já viajou para Curitiba, onde fará exames e assinará com o Coxa.

O jogador de 25 anos tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem. Zé Gabriel já some 14 partidas pelo Cruz-Maltino nesta temporada, por isso, só poderia ser emprestado para um clube que disputasse outra divisão do futebol brasileiro, assim como o Coritiba, que disputa a Série B.

O volante chegou ao Vasco em 2022 e era o único remanescente da equipe que conquistou o acesso para a Série A. No final do ano passado, ele ganhou mais oportunidades com Ramón Díaz e teve um bom desempenho na recuperação do time no Brasileirão para confirmar a permanência na primeira divisão.

Com a camisa cruz-maltina, Zé Gabriel soma 74 jogos e marcou dois gols, um deles foi justamente contra o Coxa, no ano passado. O jogador até teve um início promissor na temporada de 2024, mas sua performance diminuiu ao longo do tempo. Com o técnico Rafael Paiva, ele acabou se tornando um dos últimos na ordem de prioridades e acumulou poucos minutos de jogo.

Zé Gabriel marcou gol na vitória sobre o Coritiba no Brasileirão de 2023, em São Januário. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)