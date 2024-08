Zé Gabriel está encaminhado com o Coritiba (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 13/08/2024 - 10:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco encaminhou a saída de Zé Gabriel. O volante será cedido por empréstimo ao Coritiba até dezembro de 2024. O jogador viaja para Curitiba, nesta terça-feira, onde fará exames e assinará com o Coxa.

A saída de Zé Gabriel é mais uma que faz parte para aliviar a folha salarial do elenco. O volante é mais um jogador do meio-campo a se despedir do Cruz-Maltino. O primeiro foi Praxedes, que está encaminhado com o Athletico-PR.

Zé Gabriel era um dos remanescentes do elenco que garantiu a volta do Vasco à elite do futebol brasileiro. O outro é o atacante Alex Teixeira, que está na sua terceira passagem pelo Cruz-Maltino.

Em 2022, Zé Gabriel chegou em definitivo ao Vasco e assinou um contrato de dois anos. O volante foi envolvido numa troca com Bruno Gomes.

Zé Gabriel tem dois gols com a camisa do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Na última temporada, Zé Gabriel viveu uma montanha russa de emoções. Após ser muito contestado pela torcida, o volante passou a ser uma das principais peças do time que livrou o Vasco de mais um rebaixamento, sob o comando de Ramón Díaz.

Inclusive, foi neste período que Zé Gabriel fez o primeiro gol com a camisa do Vasco.

Zé Gabriel começou a temporada de 2024 em alta, mas caiu de produção. O volante passou a ser um dos últimos na fila com o técnico Rafael Paiva e somou poucos minutos em campo.

Desde 2022 no Vasco, Zé Gabriel somou 74 partidas. Ao todo foram dois gols e nenhuma assistência.