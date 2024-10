Vasco precisa vencer o Cuiabá para aumentar gordura contra o Z-4

Rafael Paiva precisa fazer o Vasco a virar a página na temporada mais uma vez (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 24/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Cuiabá, nesta quinta-feira (24), precisando vencer para voltar a emplacar no Brasileirão. Uma vitória cruz-maltina também diminuirá a distancia para o G-6 e fará a "gordura" aumentar em relação ao primeiro time na zona de rebaixamento, o Z-4.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Em décimo lugar, com 37 pontos, o Vasco enfrenta um adversário que luta contra o rebaixamento. O Cuiabá é 19º e penúltimo colocado, com 27 pontos. Só não é pior do que o Atlético Goianiense, último, com apenas 22 pontos. Apesar da má posição na classificação, o time Cuiabá está invicto há dois jogos. Ganhou em casa do São Paulo por 2 a 0 e empatou de 0 a 0 com o Atlético Goianiense, em Goiânia.

Se antes o Vasco estava mais próximo do G-6 que da zona de rebaixamento, hoje, a situação se inverteu. Isso porque o Cruz-Maltino não ganha há cinco rodadas no Brasileirão. A última vez que o Vasco venceu no Campeonato Brasileiro foi contra o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, no dia 1º de setembro. Ou seja, há quase dois meses. Desde então, foram três empates (1 a 1 com Flamengo, Cruzeiro e Juventude) e duas derrotas (0 x 1 Palmeiras e 0 x 3 São Paulo).

Últimos cinco jogos do Vasco no Brasileirão

Flamengo 1 x 1 Vasco (26ª rodada do Brasileirão)

Vasco 0 x 1 Palmeiras (27ª rodada do Brasileirão)

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (28ª rodada do Brasileirão)

Vasco 1 x 1 Juventude (29ª rodada do Brasileirão)

São Paulo 3 x 0 Vasco (30ª rodada do Brasileirão)

João Victor marcou o gol da última vitória do Vasco (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

➡️ Vegetti alcança marca importante no Vasco e mira ano mais artilheiro na carreira

Somando-se aos jogos da Copa do Brasil, o Vasco alcançou a maior marca negativa nesta temporada. São oito jogos em que o Cruz-Maltino não sabe o que é vencer.

Vasco e Cuiabá fazem uma partida adiada da 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h desta quinta-feira (24). O confronto será em São Januário.