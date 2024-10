Payet, jogador do Vasco, em partida em São Januário. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro

A chegada de Dimitri Payet ao Vasco foi um divisor de águas para a temporada na Colina. Desde que o francês chegou ao Brasil, trouxe com ele a expectativa do torcedor por dias melhores e uma reviravolta no cenário nacional. Até certo ponto, o camisa 10 cumpriu com o que era esperado, mas a relação entre os dois anda estremecida. Por isso, o Lance! pediu a opinião dos torcedores à respeito da permanência do jogador para a próxima temporada.

O meia chegou ao Rio de Janeiro como a principal contratação do Cruz-Maltino em muitos anos e em momento de luta contra o rebaixamento, sendo peça importante para a permanência na elite do futebol brasileiro. Em 2023, Payet atuou em 17 partidas, com dois gols e uma assistência.

O jogador sofreu com leves lesões e para acompanhar o ritmo intenso do campeonato nacional, mas fez gols importantes para manter o Vasco vivo e escapar da degola na última rodada.

As expectativas para 2024 eram altas, o jogador perdeu oito kilos e começou bem a temporada. Até aqui, já são 33 jogos com a camisa cruz-maltina, três gols e sete assistências. Porém, desde a chegada de Philippe Coutinho, o técnico Rafael Paiva vive um dilema. Ambos disputam posição e não conseguem atuar simultaneamente.

O francês tem perdido espaço no meio-campo vascaíno, e atuado cada vez menos minutos. Contra o Atlético-MG, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o jogador atuou por apenas oito minutos.

Como foi a votação?

Em votação no canal de WhatsApp do Lance!, torcedores responderam se Payet deveria ficar até o fim do contrato, que vai até dezembro de 2025, ou se o Vasco deveria liberá-lo pelo alto custo de salário. A ampla maioria dos vascaínos optou pela permanência do camisa 10 para a próxima temporada.

Na enquete, 65% dos votos foi para que Dimitri Payet cumpra o seu contrato até o final e fique no clube da Colina. Cerca de 22% optou pela saída do francês, pelo alto custo investido no atleta. Já 13% acha que a permanência deve depender do desempenho até o resto da temporada e que o camisa 10 é uma boa opção para compor elenco.