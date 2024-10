Vasco x Botafogo: quem venceu mais o Clássico da Amizade?

O Clássico da Amizade entre Vasco e Botafogo é uma das rivalidades mais respeitadas do futebol brasileiro. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 22/10/2024

O Clássico da Amizade, disputado entre Vasco x Botafogo, é um dos clássicos mais respeitosos e tradicionais do futebol brasileiro. Com uma história rica e uma rivalidade de décadas, o clássico entre esses dois clubes cariocas sempre proporciona jogos de alta qualidade e grande emoção. A disputa entre Vasco e Botafogo já foi palco de decisões importantes e partidas memoráveis, sendo sempre um destaque no futebol do Rio de Janeiro.

No confronto direto entre Vasco x Botafogo, o cruz-maltino tem vantagem, com 153 vitórias, enquanto o alvinegro venceu 100 vezes. O clássico também conta com 105 empates, o que reflete a competitividade entre as equipes ao longo dos anos. Em termos de gols, o Vasco balançou as redes 590 vezes, enquanto o Botafogo marcou 518 gols.

A história do Clássico da Amizade

O Clássico da Amizade é assim chamado devido à boa relação histórica entre as torcidas de Vasco e Botafogo, que sempre demonstraram respeito mútuo, mesmo diante de uma rivalidade tão intensa. O primeiro jogo entre os dois clubes, Vasco x Botafogo, foi disputado em 1923, e desde então, o clássico se tornou um dos mais tradicionais do futebol carioca. Uma das partidas mais lembradas pelos torcedores aconteceu em 2012, quando o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 na final da Taça Rio.

Outro momento marcante do clássico foi a final do Campeonato Carioca de 1997, quando o Vasco derrotou o Botafogo e conquistou o título estadual em um jogo emocionante. Esses momentos decisivos ajudaram a consolidar a rivalidade entre os dois clubes, que sempre protagonizam confrontos cheios de tensão e disputa.

Quem venceu mais o clássico entre Vasco x Botafogo?

O Vasco tem uma vantagem considerável no Clássico da Amizade, com 153 vitórias, enquanto o Botafogo venceu 100 vezes. Os 105 empates também mostram o equilíbrio desse confronto, que é marcado pelo respeito entre as torcidas, mas com muita intensidade dentro de campo.

Estatísticas do Clássico da Amizade

Os números do Vasco x Botafogo mostram a grandiosidade do clássico:

Vitórias do Vasco: 153

Vitórias do Botafogo: 100

Empates: 105

Gols do Vasco: 590

Gols do Botafogo: 518

A importância do clássico entre Vasco x Botafogo?

Apesar de ser um clássico disputado, o Clássico da Amizade é um exemplo de como rivalidade e respeito podem coexistir no futebol. Vasco x Botafogo sempre protagonizam grandes jogos, e o clássico é aguardado com ansiedade pelos torcedores, que acompanham cada lance com emoção. Mais do que um simples jogo, o Clássico da Amizade é uma celebração do futebol carioca, marcada por tradição, respeito e, claro, muita rivalidade em campo.