Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 12:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de uma eliminação dolorosa para o Atlético-MG no último sábado (19), na Copa do Brasil, o torcedor vascaíno pode voltar a ter boas notícias para a reta final da temporada. O volante Jair está 100% recuperado de lesão e será reforço no Vasco para as partidas decisivas do Brasileirão.

O camisa 8 rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em fevereiro, em partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, e precisou passar por cirurgia. Depois de oito meses e um longo processo de recuperação, o volante pode voltar a vestir a camisa cruz-maltina.

A presença do jogador na partida contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (24), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro depende apenas do técnico Rafael Paiva. O objetivo da comissão é que o atleta seja colocado em campo aos poucos para ir ganhando ritmo.

Volante Jair em ação no treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama)

Jair chegou ao Vasco em 2023 e foi peça fundamental para a luta contra o rebaixamento na última temporada. Pelo Cruz-Maltino, o jogador tem 42 jogos disputados e cinco gols marcados.