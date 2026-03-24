Atlético-PI, Vasco, Sport e Itabirito seguem 100% na Série A2 Feminina; veja classificação
Rodada teve fim neste domingo (22)
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Quatro clubes seguem invictos no Brasileirão Feminino Série A2 2026: Atlético Piauiense, Vasco, Sport e Itabirito. A segunda rodada terminou neste domingo (22) e a terceira começa no próximo sábado (28).
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O Atlético-PI venceu o Minas Brasília por 1 a 0 na estreia e aplicou 3 a 0 na UDA, de Alagoas, na segunda rodada. O Sport, que também venceu a UDA por 2 a 1 na primeira rodada, venceu o JC por 3 a 1.
O Vasco superou Ação e Taubaté por 2 a 1, enquanto o Itabirito estreou batendo o Ceará por 1 a 0 e venceu o Pérolas Negras pelo mesmo placar fora de casa. Na parte de baixo da tabela, apenas três times ainda não pontuaram, são eles: Taubaté, JC e UDA.
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Classificação da Série A2 Feminina
- Atlético-PI - 6 pontos
- Sport - 6
- Vasco - 6
- Itabirito - 6
- 3B da Amazônia - 4
- Minas Brasília - 3
- Vila Nova - 3
- Pérolas Negras - 3
- Paysandu - 3
- Ceará - 3
- Rio Negro - 1
- Ação - 1
- Doce Mel - 1
- Taubaté - 0
- JC - 0
- UDA - 0
➡️ Itabirito inicia bem a Série A2 e reforça ambição pelo acesso ao Brasileirão Feminino
Jogos da 3ª rodada
- 28/03 (Sábado) – 15:00 – Ilha do Retiro – Sport x Minas Brasília
- 28/03 (Sábado) – 15:00 – Joaquinzão – Taubaté x Ceará
- 28/03 (Sábado) – 15:00 – Nivaldão – Vasco x Pérolas Negras
- 28/03 (Sábado) – 15:30 – Curuzu – Paysandu x Itabirito
- 28/03 (Sábado) – 16:30 – Arena da Amazônia – 3B da Amazônia x Rio Negro-RR
- 29/03 (Domingo) – 15:00 – Waldomirão – Doce Mel x Itacoatiara
- 29/03 (Domingo) – 15:30 – OBA – Vila Nova x UDA
- 29/03 (Domingo) – 16:00 – Lindolfo Monteiro – Atlético-PI x Ação-MT
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