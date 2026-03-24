Quatro clubes seguem invictos no Brasileirão Feminino Série A2 2026: Atlético Piauiense, Vasco, Sport e Itabirito. A segunda rodada terminou neste domingo (22) e a terceira começa no próximo sábado (28).

continua após a publicidade

O Atlético-PI venceu o Minas Brasília por 1 a 0 na estreia e aplicou 3 a 0 na UDA, de Alagoas, na segunda rodada. O Sport, que também venceu a UDA por 2 a 1 na primeira rodada, venceu o JC por 3 a 1.

O Vasco superou Ação e Taubaté por 2 a 1, enquanto o Itabirito estreou batendo o Ceará por 1 a 0 e venceu o Pérolas Negras pelo mesmo placar fora de casa. Na parte de baixo da tabela, apenas três times ainda não pontuaram, são eles: Taubaté, JC e UDA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na Série A2 do Brasileirão Feminino

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Classificação da Série A2 Feminina

1 . Atlético-PI - 6 pontos 2 . Sport - 6 3 . Vasco - 6 4 . Itabirito - 6 5 . 3B da Amazônia - 4 6 . Minas Brasília - 3 7 . Vila Nova - 3 8 . Pérolas Negras - 3 9 . Paysandu - 3 10 . Ceará - 3 11 . Rio Negro - 1 12 . Ação - 1 13 . Doce Mel - 1 14 . Taubaté - 0 15 . JC - 0 16 . UDA - 0

➡️ Itabirito inicia bem a Série A2 e reforça ambição pelo acesso ao Brasileirão Feminino

Jogos da 3ª rodada