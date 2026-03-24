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Atlético-PI, Vasco, Sport e Itabirito seguem 100% na Série A2 Feminina; veja classificação

Rodada teve fim neste domingo (22)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
11:33
Lourdes comemora gol pelo Vasco. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)
imagem cameraLourdes comemora gol pelo Vasco. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)
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Quatro clubes seguem invictos no Brasileirão Feminino Série A2 2026: Atlético Piauiense, Vasco, Sport e Itabirito. A segunda rodada terminou neste domingo (22) e a terceira começa no próximo sábado (28).

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O Atlético-PI venceu o Minas Brasília por 1 a 0 na estreia e aplicou 3 a 0 na UDA, de Alagoas, na segunda rodada. O Sport, que também venceu a UDA por 2 a 1 na primeira rodada, venceu o JC por 3 a 1.

O Vasco superou Ação e Taubaté por 2 a 1, enquanto o Itabirito estreou batendo o Ceará por 1 a 0 e venceu o Pérolas Negras pelo mesmo placar fora de casa. Na parte de baixo da tabela, apenas três times ainda não pontuaram, são eles: Taubaté, JC e UDA.

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Classificação da Série A2 Feminina

    1.
  1. Atlético-PI - 6 pontos
    2. 2.
  2. Sport - 6
    3. 3.
  3. Vasco - 6
    4. 4.
  4. Itabirito - 6
    5. 5.
  5. 3B da Amazônia - 4
    6. 6.
  6. Minas Brasília - 3
    7. 7.
  7. Vila Nova - 3
    8. 8.
  8. Pérolas Negras - 3
    9. 9.
  9. Paysandu - 3
    10. 10.
  10. Ceará - 3
    11. 11.
  11. Rio Negro - 1
    12. 12.
  12. Ação - 1
    13. 13.
  13. Doce Mel - 1
    14. 14.
  14. Taubaté - 0
    15. 15.
  15. JC - 0
    16. 16.
  16. UDA - 0

➡️ Itabirito inicia bem a Série A2 e reforça ambição pelo acesso ao Brasileirão Feminino

Jogos da 3ª rodada

  1. 28/03 (Sábado) – 15:00 – Ilha do Retiro – Sport x Minas Brasília
  2. 28/03 (Sábado) – 15:00 – Joaquinzão – Taubaté x Ceará
  3. 28/03 (Sábado) – 15:00 – Nivaldão – Vasco x Pérolas Negras
  4. 28/03 (Sábado) – 15:30 – Curuzu – Paysandu x Itabirito
  5. 28/03 (Sábado) – 16:30 – Arena da Amazônia – 3B da Amazônia x Rio Negro-RR
  6. 29/03 (Domingo) – 15:00 – Waldomirão – Doce Mel x Itacoatiara
  7. 29/03 (Domingo) – 15:30 – OBA – Vila Nova x UDA
  8. 29/03 (Domingo) – 16:00 – Lindolfo Monteiro – Atlético-PI x Ação-MT

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