Renato Gaúcho roda elenco e já utiliza quase todo o grupo no Vasco

Em apenas quatro jogos no comando do Vasco, Renato Gaúcho já mostra sua marca: gestão ativa do elenco e resultados imediatos. O treinador está invicto, com três vitórias e um empate, e já utilizou 20 dos 23 jogadores de linha disponíveis.

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Dos atletas aptos, apenas os zagueiros Carlos Cuesta — que ainda se recuperava de lesão na chegada do técnico e só recentemente ficou à disposição —, Lucas Freitas e o lateral-esquerdo João Vitor ainda não foram acionados. Nomes como Jair e Matheus Carvalho seguem no departamento médico, enquanto Lucas Eduardo treina em separado.

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Um dos melhores exemplos dessa rotação está na posição de centroavante. Apesar de David ganhar espaço e se firmar como titular — inclusive marcando na última vitória sobre o Grêmio —, Renato tem variado as opções ao longo das partidas. Spinelli entrou nas primeiras rodadas e deixou sua marca no clássico contra o Fluminense, Brenner balançou as redes diante do Cruzeiro, e Matheus França foi a alternativa na última partida contra o Grêmio.

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Spinelli, do Vasco, comemora o seu gol contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Após o triunfo do último final de semana contra Imortal Tricolor, o treinador reforçou sua filosofia de trabalho, baseada na meritocracia e no desempenho diário nos treinos.

- Independentemente da posição de atacante, lateral, eu tenho um grupo. Vou usar os jogadores. Tenho visto os jogadores nos treinamentos. Tenho 24 jogadores de linha e sempre falo para eles: é o jogador que se escala. Oportunidade todos vão ter. É importante estar pronto para o momento em que for chamado.

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Apesar do bom início de trabalho, Renato também já sinalizou a necessidade de reforços. Em conversa com a diretoria, liderada por Pedrinho, o técnico destacou que o elenco ainda é curto para objetivos maiores na temporada.

- Eu tenho conversado com o Pedrinho para esperar o meio do ano. E a gente fortalecer mais o nosso grupo para brigar por coisas maiores. A gente precisa de gente. O nosso grupo foi bastante reduzido. Então, vamos conversar e tentar achar os jogadores certos para eles chegarem e nos ajudarem - afirmou.

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Com resultados consistentes e um elenco cada vez mais participativo, Renato Gaúcho começa sua trajetória no Vasco consolidando confiança interna — enquanto projeta ajustes para elevar o nível competitivo ao longo do ano.

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