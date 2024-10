Estrangeiros do Vasco: os cinco melhores da história

Dario Conca está entre os melhores estrangeiros do Vasco na história. (Foto: Vasco)







Publicada em 11/10/2024

O Vasco da Gama é um clube com uma rica tradição e sempre teve espaço para jogadores estrangeiros em seu elenco. Ao longo dos anos, esses atletas trouxeram talento, dedicação e ajudaram a construir a identidade do clube. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Vasco, que deixaram um legado duradouro em São Januário.

Top 5 melhores estrangeiros do Vasco

Segundo Villadoniga

O uruguaio Segundo Villadoniga é um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco. Atuando entre os anos 1930 e 1940, ele marcou 83 gols em 116 partidas, deixando uma marca profunda no clube. Conhecido como "El Arquitecto", Villadoniga conquistou a torcida com seu estilo técnico e foi fundamental para o Vasco em campeonatos regionais.

Edgardo Andrada

O goleiro argentino Edgardo Andrada é lembrado tanto por suas defesas quanto pelo fato de ter levado o milésimo gol de Pelé. Atuando no Vasco entre 1969 e 1975, Andrada foi uma figura de segurança no gol, ajudando o clube a conquistar o Campeonato Carioca de 1970 e o Campeonato Brasileiro de 1974. Ele é reverenciado como um dos maiores estrangeiros do Vasco e um dos goleiros mais icônicos da história do clube.

Darío Conca

Embora sua carreira no Brasil seja mais associada ao Fluminense, Darío Conca começou sua trajetória em solo brasileiro pelo Vasco em 2007. O meia argentino se destacou em sua passagem pelo clube, mostrando visão de jogo e habilidade técnica. Conca jogou 50 partidas e marcou oito gols, conquistando o respeito da torcida antes de seguir para outras equipes no Brasil.

Adão Antônio Brandão

Adão Antônio, o português, teve um papel histórico no Vasco como o jogador que marcou o primeiro gol do clube em uma partida oficial, em 1916. Além de ser o pioneiro em diversas modalidades, Adão foi essencial para os primeiros passos do Vasco no futebol. Seu impacto transcendeu o campo, consolidando-se como um dos estrangeiros que mais contribuíram para a história inicial do clube.

Ramón Rafagnelli

O zagueiro argentino Ramón Rafagnelli foi parte do famoso "Expresso da Vitória" do Vasco nos anos 1940. Defendendo o clube entre 1943 e 1948, Rafagnelli ajudou o Vasco a conquistar o Campeonato Carioca em 1945 e 1947, e o Campeonato Sul-Americano de Clubes em 1948. Sua presença forte na defesa e seu papel nas conquistas tornam Rafagnelli um dos maiores estrangeiros do Vasco.

Esses jogadores representam diferentes eras e origens, mas todos eles ajudaram a construir a rica história do Vasco. Os estrangeiros do Vasco não só contribuíram para o sucesso do clube em campo, mas também deixaram um legado duradouro que continua vivo na memória dos torcedores.