Paulinho tem retorno aos treinos do Vasco programado; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

O tão aguardado retorno está cada vez mais perto de acontecer. O meia Paulinho, destaque do Vasco na última temporada, sofreu uma grave lesão — ruptura do ligamento do joelho — em janeiro deste ano, durante partida contra o Bangu no Campeonato Carioca. Desde de lá, o camisa 18 vem se recuperando para voltar aos gramados ainda em 2024.



Com os processos de fisioterapia finalizados no Departamento Médico, Paulinho agora entrará na fase final de recuperação e poderá treinar com bola com os companheiros de equipe. O início das atividades no gramado está marcado para sexta-feira (11), no CT Moacyr Barbosa, conforme divulgado pelo canal 'Atenção, Vascaínos!'.

Paulinho foi contratado pelo Vasco no meio do ano passsado e chegou com a misssão de ajudar o clube a escapar do rebaixamento naquele ano. No começo, sua chegada gerou dúvida e estranheza na cabeça do torcedor vascaíno, devido à sua vinda do futebol árabe e ao custo de R$ 6,5 milhões. No entanto, o meia não precisou de muitos jogos para conquistar a torcida e tornar-se fundamental na reta final do Brasileirão.

Além de Paulinho, outro jogador que se recupera da mesma lesão já treina com o grupo: o também meia Jair. Ambos se lesionaram durante o Estadual e fizeram o tratamento lado a lado. Jair, por sua vez, deve ser relacionado para uma partida oficial antes de Paulinho — provavelmente contra o São Paulo, na quarta-feira (16).