Com mudanças, Vasco está escalado para enfrentar o Internacional

O Vasco está definido para enfrentar o Internacional pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva promoveu mudanças em todo o time para tentar voltar ao caminho das vitórias.

No ataque, Maxime Dominguez entra no lugar de Puma Rodríguez na ponta direita. Leandrinho será titular na vaga de Emerson Rodríguez pelo lado esquerdo. Já na defesa, Rafael Paiva voltou com João Victor no lugar de Maicon. O zagueiro cumpriu suspensão por ser expulso no clássico contra o Botafogo.

O meio-campo do Gigante da Colina também está modificado. Galdames começa a partida no lugar de Hugo Moura. Além disso, Payet também será titular. Vale lembrar que o meia francês sequer foi relacionado para a partida contra o Fortaleza.

Titulares do Vasco

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Galdames, Mateus Carvalho e Payet; Maxime Dominguez, Leandrinho e Vegetti.

Escalação cruz-maltina que vai encarar o Internacional (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco ainda sonha com uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Para isso, o Cruz-Maltino precisa começar a caminhada vencendo o Internacional, às 20h desta quinta-feira (21), em São Januário. O clube da Colina Histórica é o décimo colocado no Brasileirão, com 43 pontos.