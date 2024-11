O Vasco conseguiu autorização das autoridades e irá liberar uma nova carga de ingressos para o jogo contra o Internacional nesta quinta-feira (21), em São Januário. No total, 1.000 bilhetes estarão à disposição para a compra dos torcedores a partir das 17h30 (de Brasília).

- O Vasco da Gama informa que a partir de uma série de ações adotadas da diretoria do clube, nesta data, obteve autorização formal do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para ampliação da capacidade máxima de São Januário para 21.419 torcedores - publicou o perfil oficial do clube carioca.

Vasco e Internacional se enfrentam às 20h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após ter perdido para o Fortaleza na última rodada do Brasileirão antes da paralisação para a Data Fifa. Nos últimos cinco confrontos do Gigante da Colina, são três derrotas, um empate e uma vitória. Com estes resultados recentes, a equipe se apresenta na nona colocação, com 43 pontos somados.

Vasco recebe o Internacional em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já o Internacional vem para esta partida depois de bater o Fluminense, jogando diante de sua torcida, pelo placar de 2 a 0. O Colorado soma quatro vitórias e um empates nos últimos cinco jogos, mostrando um retrospecto quase perfeito. Com os resultados, a equipe gaúcha disparou no Campeonato Brasileiro, chegando até a quinta colocação, com 59 pontos, o mesmo do Flamengo, mas ficando atrás por critérios de desempate.