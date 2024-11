Por onde anda Donizete Pantera, ex-Botafogo e Vasco?

Donizete Pantera foi um dos atacantes mais marcantes do futebol nacional nos anos 1990, conhecido por sua agilidade e seu instinto goleador. Com passagens importantes por clubes como Botafogo e Vasco, ele conquistou o carinho das torcidas e títulos memoráveis. Após a aposentadoria, Donizete continuou envolvido no mundo do futebol, mantendo-se ativo em projetos esportivos e eventos. O Lance! te conta por onde anda Donizete Pantera.

A trajetória de Donizete Pantera no Botafogo e Vasco

Donizete começou sua carreira no Volta Redonda e, posteriormente, no São José-SP, mas foi no Botafogo que ele encontrou seu auge, sendo uma peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 1995. Com sua velocidade e precisão nas finalizações, Donizete se tornou um dos principais atacantes do time, conquistando a confiança e o carinho da torcida alvinegra. Sua habilidade em momentos decisivos o consolidou como um dos grandes nomes da história do clube.

Posteriormente, Donizete se transferiu para o Vasco, onde também foi importante, ajudando o clube a conquistar a Copa Libertadores de 1998. Seu desempenho nos jogos e a contribuição para a campanha vitoriosa renderam a ele o reconhecimento dos torcedores vascaínos, que o consideram um ídolo. Sua passagem pelo Vasco foi marcada por gols importantes e por um estilo de jogo intenso, característico de sua personalidade em campo.

Outros clubes e fim de carreira

Além de Botafogo e Vasco, Donizete também passou por outros grandes clubes, como Corinthians e Palmeiras, e teve experiências internacionais atuando no México, Japão e Portugal. Ele teve passagens pelo Tecos UAG, Verdy Kawasaki, Benfica e Tigres, onde manteve seu estilo goleador e conquistou títulos, consolidando sua imagem de atacante decisivo. Sua carreira foi marcada por conquistas e pela dedicação em cada equipe que representou, deixando um legado de profissionalismo e paixão pelo futebol.

Por onde anda Donizete Pantera?

Após pendurar as chuteiras, Donizete continuou próximo ao futebol, participando de eventos esportivos e programas de televisão, onde relembra suas experiências e momentos marcantes. Além disso, ele trabalha em projetos sociais voltados ao esporte, ajudando jovens em comunidades a desenvolverem suas habilidades no futebol e incentivando a prática esportiva.

Atualmente, Donizete reside no Rio de Janeiro e mantém uma agenda ativa de participação em eventos e ações beneficentes. Ele é convidado frequentemente para encontros com torcedores e para homenagens em clubes pelos quais passou. Seu envolvimento no futebol é constante, e ele continua sendo uma figura respeitada e admirada por todos que acompanharam sua trajetória.

Clubes em que Donizete Pantera jogou

1987–1988 Volta Redonda

1988–1989 São José-SP

1989–1990 Botafogo

1990–1995 Tecos UAG

1995–1996 Botafogo

1996 Verdy Kawasaki

1996–1997 Benfica

1997 Corinthians

1997–2000 Vasco da Gama

1997 → Cruzeiro (empréstimo)

2000 Tigres

2000–2001 Botafogo

2001 Palmeiras

2003 Tecos UAG

2003 Vasco da Gama

2004–2005 Tecos UAG

2005 Macaé

2006 Londrina