Vasco oficializa contratação do atacante Benjamín Garré

No Rio desde a noite de quinta-feira (20), o atacante argentino Benjamín Garré foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco neste sábado (22). O “ponta-esquerda”, como o clube carioca se referiu a Garré, assinou contrato até dezembro de 2027.

➡️Quem é Benjamín Garré? Conheça o novo atacante do Vasco

Garre iniciou a carreira nas categorias de base do Vélez Sarsfield, mas se transferiu para o futebol europeu antes mesmo de profissionalizar, em 2016. À época, ele foi Manchester City (ING). Ao longo da carreira, atuou por Racing e Huracán, ambos da Argentina. Desde 2023, ele defendia o Krylya Sovetov, da Rússia.

O novo atacante do Vasco é neto de Oscar Garré, lateral-esquerdo campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 1986. À época, Oscar participou de quatro jogos no Mundial realizado no México.

Outro atacante chegou para reforçar o Vasco neste sábado

Além do anúncio oficial de Benjamín Garré, o Vasco está prestes a oficializar a contratação de outro atacante, o português Nuno Moreira. Ele desembarcou no Rio na manhã deste sábado. O jogador ainda fará exames médicos antes de ser anunciado pelo clube.

Apesar disso, logo no desembarque Nuno Moreira revelou que irá usar a camisa 17 no Vasco. Trata-se da primeira vez que o atacante português irá atuar fora da Europa, e ele se demonstrou animado com o novo desafio.

— Vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um time muito grande, com ligações com Portugal também. Estou muito ansioso para começar — afirmou o atacante.