O Vasco enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, carregando um desafio que vai muito além dos três pontos: quebrar um jejum de 19 anos sem vencer o Tricolor Gaúcho fora do Rio de Janeiro. O último triunfo vascaíno como visitante aconteceu em 7 de maio de 2006, quando o Cruzmaltino venceu por 2 a 1 no antigo Olímpico Monumental. Desde então, o domínio gremista tem sido quase absoluto.

continua após a publicidade

➡️ Vasco recebe proposta do Barcelona por Rayan

De lá para cá, foram 14 partidas com mando gremista, com uma campanha amplamente favorável ao Grêmio: 12 vitórias e dois empates. E se o retrospecto já é complicado, a missão fica ainda mais difícil quando se trata da Arena do Grêmio, inaugurada em 2012. No moderno estádio, o Vasco jamais pontuou. São oito jogos e oito derrotas, com 100% de aproveitamento para os donos da casa.

A última vez em que o confronto aconteceu com mando do Grêmio foi em 2024, mas longe de Porto Alegre. Por conta das enchentes que atingiram a região, o duelo foi disputado na Arena Condá, em Chapecó, sob chuva intensa. Mesmo assim, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Soteldo.

continua após a publicidade

Soteldo encara Paulo Henrique no primeiro turno do Brasileirão de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

➡️ Jogadores em fim de contrato no Vasco têm destino encaminhado para 2026

Retrospecto histórico favorece o Grêmio

O histórico geral também mostra equilíbrio, mas com vantagem gremista. Em 93 jogos, o Grêmio venceu 42 vezes (45%), o Vasco levou a melhor em 29 confrontos (31%) e ainda houve 22 empates (24%). No total, o Tricolor marcou 120 gols, contra 100 do Cruzmaltino.

Apesar do tabu recente, há lembranças positivas para o Vasco no duelo. A maior goleada da história do confronto foi justamente cruzmaltina: 6 a 1, em 1945, no primeiro encontro entre as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Já o Grêmio ostenta duas vitórias por 4 a 0 como seus placares mais elásticos: uma em 1967, pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, e outra em 2020, pelo Brasileirão.

O último encontro entre os times terminou empatado em 1 a 1, em 19 de julho de 2025, pelo Campeonato Brasileiro.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.