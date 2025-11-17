NBB: Vasco é atropelado pelo Franca fora de casa; confira

O Franca não tomou conhecimento do Vasco na noite desta segunda-feira (17) e protagonizou um verdadeiro atropelamento pelo NBB. Jogando em casa, no Ginásio Pedrocão, a equipe paulista venceu por um placar elástico de 103 a 61, uma diferença de 42 pontos.

Desde o início, o Franca impôs seu ritmo. O primeiro quarto terminou com vantagem de 11 pontos (26 a 15), que foi ampliada antes do intervalo, com as equipes indo para os vestiários com o placar de 48 a 32. No entanto, foi na volta do intervalo que o "massacre" se consolidou. Com uma defesa sufocante e um ataque fluido, o Franca aplicou uma parcial de 27 a 7 no terceiro período, matando qualquer chance de reação do Cruz-Maltino.

Franca venceu o Vasco por 103 a 61 no Ginásio Pedrocão (Foto: Reprodução / Instagram)

O grande nome da noite foi o veterano David Jackson. O ala-armador do Franca anotou 24 pontos, pegou 6 rebotes e distribuiu 3 assistências. Outro pilar da equipe paulista, Lucas Dias, contribuiu com 22 pontos e 7 rebotes, enquanto Rafael Mineiro ajudou com 15 pontos.

Pelo lado do Vasco, a noite foi difícil, mas houve destaques individuais. Elias Conceição e Thiago Mathias anotaram 16 pontos cada. O armador Ale Vernizzi teve uma atuação de "garçom", distribuindo 9 assistências e marcando 11 pontos, flertando com um duplo-duplo mesmo diante da pesada derrota.

Veja como foram os outros jogos do dia no NBB

União Corinthians x Caxias: Emoção até o último segundo no duelo gaúcho. O União Corinthians precisou suar e ir à prorrogação para vencer o Caxias por 77 a 75. Após estar perdendo durante a maior parte do jogo, o time da casa reagiu no último quarto (vencendo a parcial por 16 a 8) para forçar o tempo extra. O destaque foi Hollowell, decisivo com um duplo-duplo de 17 pontos e 10 rebotes.

Cruzeiro x Osasco: O Cruzeiro fez valer o mando de quadra e venceu o Osasco com autoridade por 98 a 76. A partida foi marcada por um duelo particular de cestinhas: Thornton, pela Raposa, e Harris, pelo time paulista, anotaram impressionantes 29 pontos cada. No entanto, a força coletiva do Cruzeiro, especialmente no segundo quarto, garantiu a vitória confortável.

Mogi x Pato Basquete: O Mogi não tomou conhecimento do Pato Basquete e venceu por 86 a 58. A vitória foi construída logo no início, com um primeiro quarto avassalador onde os mandantes abriram 32 a 13. Paulo Lourenço fez uma excelente partida com 12 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, ajudando a equipe a administrar a larga vantagem até o fim.