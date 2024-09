Jair, do Vasco, atuando pelo clube em Brasília (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.

No início do ano, a decisão da venda do mando de campo foi realizada na gestão de Lúcio Barbosa, ex-CEO do Vasco, sob o comando da 777 Partners. O dinheiro da negociação foi antecipado pela antiga direção do clube para que o jogo acontecesse em Brasília.

No Brasileirão, o Vasco nunca venceu no novo Mané Garrincha. Em sete jogos, são quatro derrotas e três empates.

Vasco no novo Mané Garrincha:

2013 – Vasco 0 x 1 Flamengo;

2013 – Vasco 1 x 1 Corinthians;

2013 – Flamengo 1 x 1 Vasco;

2015 – Vasco 0 x 4 São Paulo;

2018 – Vasco 1 x 4 Corinthians;

2018 – Vasco 1 x 1 Flamengo;

2019 – Vasco 1 x 4 Flamengo

Enquanto isso, o Palmeiras, adversário do Vasco nesta rodada, tem quatro jogos no novo Mané Garrincha pelo Brasileirão. No histórico, são três vitórias e uma derrota, em partidas contra clubes cariocas.

Palmeiras no novo Mané Garrincha:

2016 – Flamengo 1 x 2 Palmeiras;

2016 – Fluminense 0 x 2 Palmeiras;

2019 – Botafogo 0 x 1 Palmeiras;

2020 – Flamengo 2 x 0 Palmeiras

O último jogo do Vasco no estádio foi contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca de 2024. Os gols vascaínos foram marcados por Praxedes, aos 3 minutos do segundo tempo, e Payet, em golaço após grande jogada indivudal do francês. A partida terminou em 2 a 2, e foi marcada por expulsões e gols nos acréscimos.

