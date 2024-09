Atacante Rayan comemora gol marcado contra o Criciúma (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Publicada em 18/09/2024 - 21:08 • Rio de Janeiro

Um estudo do CIES Football Observatory, divulgado nesta quarta-feira (18), revela que o Vasco é o clube do Brasil que mais oferece espaço para jogadores com menos de 21 anos em seu elenco profissional. Apesar do destaque no cenário nacional, o Cruz-Maltino ocupa apenas a 116ª posição no ranking global.

O levantamento analisou a porcentagem de minutos jogados por atletas sub-21 em campeonatos nacionais ao redor do mundo nos últimos três anos, entre setembro de 2021 e setembro de 2024. De acordo com o relatório, jogadores com menos de 21 anos representaram 13,2% dos minutos disputados pelo Vasco no Campeonato Brasileiro neste período, com 22 atletas utilizados. Além disso, aproximadamente 11,9% do gols do Vasco na temporada foram marcados por atletas com menos de 21 anos.

O Fluminense ocupa a segunda colocação no Brasil, com 10,9% dos minutos sendo distribuídos para jovens da mesma faixa etária. Palmeiras e Red Bull Bragantino aparecem em seguida, empatados com 10,6%, enquanto o Corinthians fecha o top 5, com 10%.

Clubes do Campeonato Brasileiro Série A que mais utilizaram jogadores sub-21

1º) Vasco: 13,2% (22 jogadores)

2º) Fluminense: 10,9% (19)

3º) Palmeiras: 10,6% (26)

4º) Red Bull Bragantino: 10,6% (26)

5º) Corinthians: 10% (20)

6º) Flamengo: 9,5% (21)

7º) Athletico–PR: 9% (22)

8º) Internacional: 8% (20)

9º) São Paulo: 7,7% (16)

10º) Cruzeiro: 7,5% (24)

11º) Grêmio: 72,% (25)

12º) Cuiabá: 3,9% (7)

13º) Bahia: 3,5% (15)

14º) Juventude: 3,3% (14)

15º) Botafogo: 3,3% (14)

16º) Atlético-MG: 2,9% (13)

17º) Atlético-GO: 2,4% (9)

18º) Vitória: 2,4% (10)

19º) Fortaleza: 0,6% (4)

20º) Criciúma: 0,3% (6)

Embora seja o líder no Brasil, o Vasco ainda está distante do topo do ranking mundial, onde o Rukh Lviv, da Ucrânia, aparece em primeiro, com impressionantes 41,1% dos minutos jogados por atletas sub-21. Outros clubes de destaque no ranking global incluem FC Nordsjælland (Dinamarca), FC Olympic (Uzbequistão) e MŠK Žilina (Eslováquia), todos com mais de 38% de minutos destinados a jovens talentos.