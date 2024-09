Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro

Na tarde desta sexta-feira (20), Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, agitou os torcedores na web com uma publicação nostálgica, em seu Instagram. No vídeo, o ex-jogador faz diversas embaixadinhas e desfila sua habilidade com a bola, despertando saudade nos torcedores vascaíno. Assista ao vídeo acima;

Em 2023, o ex-jogador foi eleito o presidente do Vasco para os próximos três anos. Com 2.873 votos, a chapa Sempre Vasco, de Pedrinho, bateu a Somamos, de Leven Siano, que teve 1.720 votos. Como jogador do Cruzmaltino, o ex-meia conquistou grandes títulos como Libertadores, Brasileirão e Mercosul.

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22). A partida será no Mané Garrincha, às 16h, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Para os confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, as datas e a ordem dos mandos serão definidas nesta sexta-feira (20) via sorteio, mas os duelos ocorrerão nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro, em sistema de ida e volta.

