Vasco

Vasco negocia a contratação de zagueiro uruguaio

Gigante da Colina conversa com o Colo-Colo para ter o zagueiro Alan Saldivia

Alan Saldivia - Colo Colo
imagem cameraAlan Saldivia comemora vitória do Colo-Colo (Foto: Reprodução/Instagram)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
15:05
  Matéria
  Mais Notícias

O Vasco da Gama segue ativo no mercado de transferências e negocia a contratação do zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, que atualmente defende o Colo-Colo, do Chile. A informação do interesse cruzmaltino foi inicialmente divulgada pelo Canal Podcast Cruzmaltino, e detalhes da proposta foram confirmados pelo jornalista chileno Cristian Alvarado.

Segundo Alvarado, a oferta do Vasco seria um empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato, envolvendo 70% dos direitos econômicos do defensor.

Natural do Uruguai, Saldivia foi formado nas categorias de base do Defensor e do Montevideo City Torque. Estreou profissionalmente pelo Colo-Colo em 2023 e, desde então, soma 94 partidas e três assistências pelo clube chileno. O zagueiro atua preferencialmente pelo lado direito da defesa, mas também já foi utilizado como lateral-direito em algumas ocasiões.

Alan Saldivia e Felipe Melo
Alan Saldivia e Felipe Melo em partida entre Fluminense e Colo-Colo (Foto: Reprodução/Instagram)

Com 1,80m de altura, o defensor se destaca pela intensidade e boa leitura de jogo, e é visto como um nome com potencial de crescimento no futebol sul-americano.

Busca por reforços na zaga

A contratação de Saldivia faz parte de um plano da diretoria para fortalecer o sistema defensivo. Após encaminhar a chegada do colombiano Carlos Cuesta, que é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana para realizar exames e assinar contrato, o Vasco busca um segundo zagueiro destro para o elenco.

O clube chegou a negociar com Nathan Silva, mas as conversas não evoluíram. Com isso, Saldivia, que já havia sido observado no início da janela, voltou ao radar vascaíno.

