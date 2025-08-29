Vasco negocia com duas promessas sul-americanas

O Vasco da Gama segue ativo no mercado em busca de reforços e, desta vez, mira jovens promessas sul-americanas. A apuração do Lance! revela que o clube negocia a chegada de dois atletas de 18 anos: Brayan Grance, volante do Olimpia, do Paraguai, e Santos Torrealba, ponta do Zamora, da Venezuela.

Sob a liderança do diretor de futebol Admar Lopes, o Vasco tem dado atenção especial ao mercado de jovens atletas. A ideia é combinar reforços imediatos com atletas que possam evoluir dentro do clube e gerar retorno técnico e financeiro a médio prazo.

Quem são os novos alvos do Vasco?

Brayan Grance é um volante paraguaio de 1,88m de altura que pertence ao Olimpia. Com dois jogos pelo time principal, o jogador chama atenção pela força física, boa capacidade de marcação e qualidade nos passes longos. O Vasco negocia sua chegada por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do contrato.

Já Santos Torrealba, também de 18 anos, atua como ponta-esquerda e pertence ao Zamora, da Venezuela. Apesar da pouca idade, já disputou 23 partidas como profissional e marcou um gol. O jogador também tem passagens pela seleção sub-20 da Venezuela e é visto como uma aposta de velocidade e habilidade.

Santos Torrealba em campo pela seleção venezuelana sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

As negociações seguem em andamento, e o Vasco trabalha para fechar os acordos, dentro da atual janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro.